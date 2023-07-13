https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-fransanin-ukraynaya-scalp-fuzesi-verme-karari-catismayi-tirmandirma-yonunde-atilan-bir-adim-1073522425.html
Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım
Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini sağlama kararının çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T23:23+0300
2023-07-13T23:23+0300
2023-07-13T23:23+0300
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füze
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mariya zaharova
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Zaharova, Mejdunarodnaya Jizn dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bu silah, Rus hava savunma araçlarının başarılı bir şekilde vurduğu ve artık Rus savunma sanayisi uzmanları tarafından incelenmeye alınan İngiliz Storm Shadow seyir füzelerinin Fransız versiyonu. Rusya’nın bu tehdide karşı koyabilme kabiliyetinin ortada olmasına rağmen Fransa makamlarının bu eylemi Ukrayna çatışmasını tırmandırma yönünde atılan yeni ve bilinçli adım” ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde ülkesinin Ukrayna’ya uzun menzilli füze vereceğini duyurmuştu. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, SCALP füzelerinin bir kısmının artık Ukrayna’ya teslim edildiğini, bir kısmının da nakliye aşamasında olduğunu bildirmişti. Bakan, füze sayısını açıklamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/le-penden-macronun-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-aciklamasina-tepki-sorumsuzca-1073512516.html
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fransa, ukrayna, füze, rusya, mariya zaharova
fransa, ukrayna, füze, rusya, mariya zaharova
Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini sağlama kararının çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım olduğunu belirtti.
Zaharova, Mejdunarodnaya Jizn dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bu silah, Rus hava savunma araçlarının başarılı bir şekilde vurduğu ve artık Rus savunma sanayisi uzmanları tarafından incelenmeye alınan İngiliz Storm Shadow seyir füzelerinin Fransız versiyonu. Rusya’nın bu tehdide karşı koyabilme kabiliyetinin ortada olmasına rağmen Fransa makamlarının bu eylemi Ukrayna çatışmasını tırmandırma yönünde atılan yeni ve bilinçli adım” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde ülkesinin Ukrayna’ya uzun menzilli füze vereceğini duyurmuştu. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, SCALP füzelerinin bir kısmının artık Ukrayna’ya teslim edildiğini, bir kısmının da nakliye aşamasında olduğunu bildirmişti. Bakan, füze sayısını açıklamamıştı.