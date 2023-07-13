https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-fransanin-ukraynaya-scalp-fuzesi-verme-karari-catismayi-tirmandirma-yonunde-atilan-bir-adim-1073522425.html

Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım

Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini sağlama kararının çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T23:23+0300

2023-07-13T23:23+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

füze

rusya

mariya zaharova

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Zaharova, Mejdunarodnaya Jizn dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bu silah, Rus hava savunma araçlarının başarılı bir şekilde vurduğu ve artık Rus savunma sanayisi uzmanları tarafından incelenmeye alınan İngiliz Storm Shadow seyir füzelerinin Fransız versiyonu. Rusya’nın bu tehdide karşı koyabilme kabiliyetinin ortada olmasına rağmen Fransa makamlarının bu eylemi Ukrayna çatışmasını tırmandırma yönünde atılan yeni ve bilinçli adım” ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde ülkesinin Ukrayna’ya uzun menzilli füze vereceğini duyurmuştu. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, SCALP füzelerinin bir kısmının artık Ukrayna’ya teslim edildiğini, bir kısmının da nakliye aşamasında olduğunu bildirmişti. Bakan, füze sayısını açıklamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/le-penden-macronun-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-aciklamasina-tepki-sorumsuzca-1073512516.html

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