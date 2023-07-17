https://sputniknews.com.tr/20230717/rusya-disisleri-istanbuldaki-musterek-koordinasyon-merkezi-lagvedilecek-1073623873.html

Rusya Dışişleri: İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi lağvedilecek

Rusya Dışişleri: İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi lağvedilecek

Tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T15:38+0300

2023-07-17T15:38+0300

2023-07-17T15:38+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

tahıl

tahıl anlaşması

müşterek koordinasyon merkezi

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22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geride kalan bir yıl içindeki uygulanma performansının hayal kırıklığı yarattığını kaydeden bakanlık, aleni sabotaj koşulları altında anlaşmayı uzatmanın bir anlamı olmadığının altını çizdi.Bakanlık, anlaşmanın yürürlükten kalkmasıyla birlikte gemi trafiği güvenliğine ilişkin garantilerin geri çekileceğini, denizde oluşturulan insani koridorun kapatılacağını, Karadeniz havzasının kuzeybatısındaki geçici tehlikeli bölge rejiminin yeniden devreye alınacağını ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi lağvedileceğini vurguladı.Bakanlık, eğer Batılı ülkeler tahıl anlaşmasına değer veriyorlarsa Rus gübre ve gıda ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiği mesajını vererek "Rusya, artık vaatler ve güvenceler verildiğinde değil, yalnızca somut sonuçlar elde edildiğinde anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymayı değerlendirmeye hazır olacak" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, tahıl, tahıl anlaşması, müşterek koordinasyon merkezi