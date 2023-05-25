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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/kievin-putin-bir-numarali-hedef-aciklamasina-kremlinden-yanit-1071568754.html
Kiev'in 'Putin bir numaralı hedef' açıklamasına Kremlin'den yanıt
Kiev'in 'Putin bir numaralı hedef' açıklamasına Kremlin'den yanıt
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir numaralı hedef olarak... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:10+0300
2023-05-25T16:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
vladimir putin
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Kiev rejiminin Putin'i bir numaralı hedef olarak belirlemesine nasıl bakıldığı soruldu.Peskov, Skibitskiy'in açıklamasını 'terörist rejimin terörist emellerine ilişkin sözler' olarak niteledi.Kiev'den yükselen tehdidin ardından Rusya lideri Putin'e yönelik güvenlik önlemlerinin ne kadar artırıldığının sorulmasına üzerine Peskov, "İnanın, güvenlik birimlerimiz işini biliyor ve ne yapacaklarını biliyor" demekle yetindi.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın bu tür açıklamaların ardından çok daha meşru ve gerekli hale geldiğinin altını çizen Peskov, harekatın koyulan hedeflere ulaşılarak sonlandırılması gerektiğini vurguladı.Alman Welt gazetesine konuşan Skibitskiy, “Öncelikli görevimiz, adamlarına saldırı emri veren birlik komutanını yok etmek” ifadelerini kullanmıştı.“Listenin başında kim var?” sorusuna yanıt veren Ukraynalı yetkili, “Putin, çünkü yaşananları o koordine ediyor ve karar veriyor” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-istihbarati-bir-numarali-hedefimiz-putin-1071537151.html
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rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin

Kiev'in 'Putin bir numaralı hedef' açıklamasına Kremlin'den yanıt

16:10 25.05.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir numaralı hedef olarak göstermesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun terörist bir açıklama olduğunu vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Kiev rejiminin Putin'i bir numaralı hedef olarak belirlemesine nasıl bakıldığı soruldu.

Peskov, Skibitskiy'in açıklamasını 'terörist rejimin terörist emellerine ilişkin sözler' olarak niteledi.

Kiev'den yükselen tehdidin ardından Rusya lideri Putin'e yönelik güvenlik önlemlerinin ne kadar artırıldığının sorulmasına üzerine Peskov, "İnanın, güvenlik birimlerimiz işini biliyor ve ne yapacaklarını biliyor" demekle yetindi.

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın bu tür açıklamaların ardından çok daha meşru ve gerekli hale geldiğinin altını çizen Peskov, harekatın koyulan hedeflere ulaşılarak sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Alman Welt gazetesine konuşan Skibitskiy, “Öncelikli görevimiz, adamlarına saldırı emri veren birlik komutanını yok etmek” ifadelerini kullanmıştı.

“Listenin başında kim var?” sorusuna yanıt veren Ukraynalı yetkili, “Putin, çünkü yaşananları o koordine ediyor ve karar veriyor” demişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna istihbaratı: Bir numaralı hedefimiz Putin
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