Kiev'in 'Putin bir numaralı hedef' açıklamasına Kremlin'den yanıt
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir numaralı hedef olarak göstermesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun terörist bir açıklama olduğunu vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Kiev rejiminin Putin'i bir numaralı hedef olarak belirlemesine nasıl bakıldığı soruldu.
Peskov, Skibitskiy'in açıklamasını 'terörist rejimin terörist emellerine ilişkin sözler' olarak niteledi.
Kiev'den yükselen tehdidin ardından Rusya lideri Putin'e yönelik güvenlik önlemlerinin ne kadar artırıldığının sorulmasına üzerine Peskov, "İnanın, güvenlik birimlerimiz işini biliyor ve ne yapacaklarını biliyor" demekle yetindi.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın bu tür açıklamaların ardından çok daha meşru ve gerekli hale geldiğinin altını çizen Peskov, harekatın koyulan hedeflere ulaşılarak sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
Alman Welt gazetesine konuşan Skibitskiy, “Öncelikli görevimiz, adamlarına saldırı emri veren birlik komutanını yok etmek” ifadelerini kullanmıştı.
“Listenin başında kim var?” sorusuna yanıt veren Ukraynalı yetkili, “Putin, çünkü yaşananları o koordine ediyor ve karar veriyor” demişti.
Peskov, Skibitskiy'in açıklamasını 'terörist rejimin terörist emellerine ilişkin sözler' olarak niteledi.
Kiev'den yükselen tehdidin ardından Rusya lideri Putin'e yönelik güvenlik önlemlerinin ne kadar artırıldığının sorulmasına üzerine Peskov, "İnanın, güvenlik birimlerimiz işini biliyor ve ne yapacaklarını biliyor" demekle yetindi.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın bu tür açıklamaların ardından çok daha meşru ve gerekli hale geldiğinin altını çizen Peskov, harekatın koyulan hedeflere ulaşılarak sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
Alman Welt gazetesine konuşan Skibitskiy, “Öncelikli görevimiz, adamlarına saldırı emri veren birlik komutanını yok etmek” ifadelerini kullanmıştı.
“Listenin başında kim var?” sorusuna yanıt veren Ukraynalı yetkili, “Putin, çünkü yaşananları o koordine ediyor ve karar veriyor” demişti.