https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-istihbarati-bir-numarali-hedefimiz-putin-1071537151.html

Ukrayna istihbaratı: Bir numaralı hedefimiz Putin

Ukrayna istihbaratı: Bir numaralı hedefimiz Putin

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, hedefler listesinin başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T23:36+0300

2023-05-24T23:36+0300

2023-05-24T23:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

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Alman Welt gazetesine konuşan Skibitskiy, “Öncelikli görevimiz, adamlarına saldırı emri veren birlik komutanını yok etmek” ifadelerini kullandı.“Listenin başında kim var?” sorusuna yanıt veren Ukraynalı yetkili, “Putin, çünkü yaşananları o koordine ediyor ve karar veriyor” dedi.Skibitskiy, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’nü patlatmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, köprüyü Rus ordusunun çekilmesi için bir yol olarak bırakacaklarını ama anahtar lojistik merkezlerden biri olan Mariupol limanını yıkacaklarını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/svr-direktoru-nariskin-bati-somurgeciligi-bol-ve-yonet-ilkesi-temelinde-sekilleniyor-1071533810.html

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