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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/svr-direktoru-nariskin-bati-somurgeciligi-bol-ve-yonet-ilkesi-temelinde-sekilleniyor-1071533810.html
SVR Direktörü Narışkin: Batı sömürgeciliği 'böl ve yönet' ilkesi temelinde şekilleniyor
SVR Direktörü Narışkin: Batı sömürgeciliği 'böl ve yönet' ilkesi temelinde şekilleniyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD liderliğindeki Batı ülkelerinin son dönemde insan doğasına saldırmaya başladığını belirterek... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:24+0300
2023-05-24T22:24+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
svr
batı
sergey narışkin
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Narışkin, 11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “ABD liderliğindeki Batılı totaliter liberal rejimler, kapıldıkları kibir içinde, son dönemde insan doğasına saldıracak kadar ileri gitti. Fiilen bir insandaki insani her şeyi yok etmek, onu özgür bir varlıktan tamamen yönetilebilir bir transhümanist kimeraya dönüştürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.Batı sömürgeciliğinin 'böl ve yönet' ilkesi temelinde şekillendiğini söyleyen SVR Direktörü, “Bu formülü uygulamanın en bariz araçları, sözde renkli devrimler ve BM Anlaşması’nı ihlal eden yasa dışı yaptırımlardır. Washington ve uydu devletler agresif eylemlerden de çekinmiyorlar, ama onları insani müdahaleler olarak nitelendiriyorlar ve genelde, düşmana hibrit etki yöntemleri tükendiğinde bu eylemlere başvuruyorlar” dedi.Ortadoğu’daki durumu da değerlendiren Narışkin, Anglosaksonların diğer ülkelerin iç işlerine karışmak yerine kendi iç meseleleriyle uğraşması gerektiğini kaydederek “En iyisi eski dostları olan şeytana sığınsınlar” diye konuştu.Anglosakson kurumların, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalogu bozmayı ve Çin’in aracı rolünü karalamayı amaçladığını söyleyen SVR Direktörü, “Bu yıkıcı faaliyetin izleri artık küresel bilgi alanında belirgin şekilde görülüyor” yorumunu yaptı.'Zalujniy’in yaralandığına ilişkin verilerin güvenilirliğinin garantisi yok'Öte yandan Narışkin, Rus tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını, ancak bu bilgilerin güvenilirliğinin garantisi olmadığını söyledi.Narışkin, “Elbette bilgiyi alıyoruz. Ancak bu bilginin yüzde yüz doğru olduğunu garanti edemem. Belki sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama size bildiğinizin ötesinde bir şey söylemem pek mümkün değil. Bence bu konuya odaklanmaya değmez” dedi.Daha önce Rus güvenlik güçlerinden üst düzey bir kaynak, Ukrayna ordusundaki kaynaklarına dayandırarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Rus birliklerinin mayıs ayı başlarında Herson yakınlarındaki Posad-Pokrovskoye köyü yakınlarındaki bir komuta noktasına düzenlediği füze saldırısında başından yaralandığını ve çok sayıda şarapnel yarası aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230524/cin-lideriyle-gorusen-misustin-moskova-ve-pekin-batinin-iradesini-dayatma-cabalarina-direniyor-1071531492.html
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rusya, ukrayna, svr, batı, sergey narışkin
rusya, ukrayna, svr, batı, sergey narışkin

SVR Direktörü Narışkin: Batı sömürgeciliği 'böl ve yönet' ilkesi temelinde şekilleniyor

22:24 24.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD liderliğindeki Batı ülkelerinin son dönemde insan doğasına saldırmaya başladığını belirterek söz konusu ülkelerin 'böl ve yönet' ilkesi temelinde hareket ettiklerini ifade etti.
Narışkin, 11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “ABD liderliğindeki Batılı totaliter liberal rejimler, kapıldıkları kibir içinde, son dönemde insan doğasına saldıracak kadar ileri gitti. Fiilen bir insandaki insani her şeyi yok etmek, onu özgür bir varlıktan tamamen yönetilebilir bir transhümanist kimeraya dönüştürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Batı sömürgeciliğinin 'böl ve yönet' ilkesi temelinde şekillendiğini söyleyen SVR Direktörü, “Bu formülü uygulamanın en bariz araçları, sözde renkli devrimler ve BM Anlaşması’nı ihlal eden yasa dışı yaptırımlardır. Washington ve uydu devletler agresif eylemlerden de çekinmiyorlar, ama onları insani müdahaleler olarak nitelendiriyorlar ve genelde, düşmana hibrit etki yöntemleri tükendiğinde bu eylemlere başvuruyorlar” dedi.
Ortadoğu’daki durumu da değerlendiren Narışkin, Anglosaksonların diğer ülkelerin iç işlerine karışmak yerine kendi iç meseleleriyle uğraşması gerektiğini kaydederek “En iyisi eski dostları olan şeytana sığınsınlar” diye konuştu.
Anglosakson kurumların, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalogu bozmayı ve Çin’in aracı rolünü karalamayı amaçladığını söyleyen SVR Direktörü, “Bu yıkıcı faaliyetin izleri artık küresel bilgi alanında belirgin şekilde görülüyor” yorumunu yaptı.

'Zalujniy’in yaralandığına ilişkin verilerin güvenilirliğinin garantisi yok'

Öte yandan Narışkin, Rus tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını, ancak bu bilgilerin güvenilirliğinin garantisi olmadığını söyledi.
Narışkin, “Elbette bilgiyi alıyoruz. Ancak bu bilginin yüzde yüz doğru olduğunu garanti edemem. Belki sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama size bildiğinizin ötesinde bir şey söylemem pek mümkün değil. Bence bu konuya odaklanmaya değmez” dedi.
Daha önce Rus güvenlik güçlerinden üst düzey bir kaynak, Ukrayna ordusundaki kaynaklarına dayandırarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Rus birliklerinin mayıs ayı başlarında Herson yakınlarındaki Posad-Pokrovskoye köyü yakınlarındaki bir komuta noktasına düzenlediği füze saldırısında başından yaralandığını ve çok sayıda şarapnel yarası aldığını duyurmuştu.
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