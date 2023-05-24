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https://sputniknews.com.tr/20230524/cin-lideriyle-gorusen-misustin-moskova-ve-pekin-batinin-iradesini-dayatma-cabalarina-direniyor-1071531492.html
Çin lideriyle görüşen Mişustin: Moskova ve Pekin, Batı’nın iradesini dayatma çabalarına direniyor
Çin lideriyle görüşen Mişustin: Moskova ve Pekin, Batı’nın iradesini dayatma çabalarına direniyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Batı’nın küresel hakimiyeti sürdürme ve iradesini bağımsız ülkelere dayatmak için yasadışı yaptırımlara başvurma girişimlerine... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:37+0300
2023-05-24T21:37+0300
dünya
mihail mişustin
şi cinping
moskova
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Çin Başkanı Şi Cinping’le görüşen Rusya Başbakanı Mişustin, “Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan asırlara dayanan iyi komşuluk, ortaklık ve işbirliği bağlarına içtenlikle değer veriyoruz. Uluslararası arenada artan türbülans bağlamında, bu bizim için ayrı bir önem taşıyor. Ülkelerimiz, kolektif Batı’nın küresel hakimiyeti sürdürme, kendi iradesini bağımsız ülkelere dayatmak için yasadışı yaptırımlar kullanma girişimlerine hep birlikte direniyor” ifadesini kullandı.Mişustin, “Rusya ve Çin’in bu tehlikeli emelleri kararlı biçimde püskürteceklerinden ve ortak stratejik hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemek için uygun koşulları yaratacaklarından eminim” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamını ileten Başbakan, Şi’nin son Moskova ziyaretinin “Rusya ve Çin’i birbirine bağlayan kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini geliştirme sürecinde yeni bir dönem açtığını” kaydetti.Mişustin, “Ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, kültürel ve insani bağları genişletmeyi de önemli görüyoruz. Bu bağlar, Rusya ve Çin vatandaşlarının gelecek nesillere aktarması gereken dostluğun ve karşılıklı sempatinin temelini sağlamlaştırıyor” diye ekledi.Rusya-Çin ticareti 200 milyar doları geçebilirRusya Başbakanı Mişustin ayrıca Çinli mevkidaşı Li Çiang ile görüştü.Mişustin, görüşme sırasında, “İki ülke liderinin belirlediği ticareti 200 milyar dolara çıkarma hedefine bu yıl ulaşacağımıza, hatta bu rakamı aşacağımıza eminim” diye konuştu.Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 70’inin artık ulusal para birimi üzerinden yapıldığını kaydeden Rus Başbakan, enerji alanındaki ikili işbirliğinin stratejik nitelik kazandığını belirterek, “Rusya, Çin'e petrol tedarikinde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca doğalgaz, kömür ve elektrik ihracatı da artıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/basbakan-misustin-rusya-ve-cin-sivil-iha-uretiminde-isbirligi-yapabilir-1071462182.html
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mihail mişustin, şi cinping, moskova, pekin, rusya, çin

Çin lideriyle görüşen Mişustin: Moskova ve Pekin, Batı’nın iradesini dayatma çabalarına direniyor

21:37 24.05.2023
© Sputnik / Alexander Astafyev / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başkanı Şi Cinping
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Alexander Astafyev
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Batı’nın küresel hakimiyeti sürdürme ve iradesini bağımsız ülkelere dayatmak için yasadışı yaptırımlara başvurma girişimlerine direnen Rusya ve Çin’in bu tehlikeli emelleri kararlı biçimde püskürteceklerini ve ilerlemek için koşullar yaratacaklarını belirtti.
Çin Başkanı Şi Cinping’le görüşen Rusya Başbakanı Mişustin, “Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan asırlara dayanan iyi komşuluk, ortaklık ve işbirliği bağlarına içtenlikle değer veriyoruz. Uluslararası arenada artan türbülans bağlamında, bu bizim için ayrı bir önem taşıyor. Ülkelerimiz, kolektif Batı’nın küresel hakimiyeti sürdürme, kendi iradesini bağımsız ülkelere dayatmak için yasadışı yaptırımlar kullanma girişimlerine hep birlikte direniyor” ifadesini kullandı.
Mişustin, “Rusya ve Çin’in bu tehlikeli emelleri kararlı biçimde püskürteceklerinden ve ortak stratejik hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemek için uygun koşulları yaratacaklarından eminim” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamını ileten Başbakan, Şi’nin son Moskova ziyaretinin “Rusya ve Çin’i birbirine bağlayan kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini geliştirme sürecinde yeni bir dönem açtığını” kaydetti.
Mişustin, “Ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, kültürel ve insani bağları genişletmeyi de önemli görüyoruz. Bu bağlar, Rusya ve Çin vatandaşlarının gelecek nesillere aktarması gereken dostluğun ve karşılıklı sempatinin temelini sağlamlaştırıyor” diye ekledi.

Rusya-Çin ticareti 200 milyar doları geçebilir

Rusya Başbakanı Mişustin ayrıca Çinli mevkidaşı Li Çiang ile görüştü.
Mişustin, görüşme sırasında, “İki ülke liderinin belirlediği ticareti 200 milyar dolara çıkarma hedefine bu yıl ulaşacağımıza, hatta bu rakamı aşacağımıza eminim” diye konuştu.
Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 70’inin artık ulusal para birimi üzerinden yapıldığını kaydeden Rus Başbakan, enerji alanındaki ikili işbirliğinin stratejik nitelik kazandığını belirterek, “Rusya, Çin'e petrol tedarikinde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca doğalgaz, kömür ve elektrik ihracatı da artıyor” dedi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
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