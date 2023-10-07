https://sputniknews.com.tr/20231007/olaf-scholz-alman-ordusu-ukraynada-tauruslar-icin-bulunmayacak-1076108098.html

Almanya Başbakanı Scholz: Alman ordusu Taurus'lar için Ukrayna'da bulunmayacak

Almanya Başbakanı Scholz: Alman ordusu Taurus'lar için Ukrayna'da bulunmayacak

Almanya Başbakanı Scholz, Alman askerlerinin Ukrayna'da Taurus füzelerinin kullanımı ve bakımı sebebiyle yer almayacağını belirtti. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T01:32+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

almanya

olaf scholz

granada

alman ordusu (bundeswehr)

taurus

patriot

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e Taurus tedarik edilmesi koşullarıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Alman askerlerinin ne Ukrayna'da ne de toprakları dışında Taurus uzun menzilli füzelerinin bakımında yer alamayacağını söyledi.Almanya Başbakanı, Granada'da düzenlenen zirvesi sırasında yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti: Scholz daha önce Ukrayna'ya ek bir Patriot hava savunma sistemi gönderileceğini açıklayarak Taurus füzelerinin Kiev'e tedarikinin şu anda düşünülmediğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230912/ukrayna-disisleri-bakanidan-alman-mevkidasina-emir-taurus-fuzelerini-her-halukarda-vereceksiniz-1075411552.html

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ukrayna, almanya, olaf scholz, granada, alman ordusu (bundeswehr), taurus, patriot