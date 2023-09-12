https://sputniknews.com.tr/20230912/ukrayna-disisleri-bakanidan-alman-mevkidasina-emir-taurus-fuzelerini-her-halukarda-vereceksiniz-1075411552.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı'dan Alman mevkidaşına emir: 'Taurus füzelerini her halükarda vereceksiniz'

Ukrayna Dışişleri Bakanı'dan Alman mevkidaşına emir: 'Taurus füzelerini her halükarda vereceksiniz'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'in uzun menzilli Taurus füzelerini Kiev'e vermeyeceğini söyleyen Alman mevkidaşı Baerbock’a küstahça davrandı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T15:42+0300

2023-09-12T15:42+0300

2023-09-12T15:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

taurus

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

annalena baerbock

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Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’un Berlin’in Kiev’e Taurus füzelerini tedarik edemeyeceği sözlerine "Herhalükarda yapacaksınız” diyerek kaba davranışta bulundu.Kuleba’nın "Bunu herhalükarda yapacaksınız. Neden vakit kaybettiğimizi anlamıyorum" sözlerini Baerbock, “Durumun fazlasıyla farkındayız ama önce tüm konuları açıklığa kavuşturmalıyız" şeklinde yanıtladı.Baerbock, Almanya'nın Taurus füzelerinin Kiev'e tedarik edilmemesi kararını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın derinliklerine saldırabileceği endişesiyle açıkladı.Temmuz ayında Kuleba, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ‘Kiev'in Batı'nın desteği olmadan savaşamayacağı’ yönündeki sözlerine ‘bunun sadece laf gevezeliği’ olduğu yanıtını vermişti. Ağustos ayının sonunda da Kuleba, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun başarısızlığına dikkat çeken analistlere ‘seslerini kesmeleri’ tavsiyesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html

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ukrayna krizi, taurus, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, annalena baerbock