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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/ukrayna-disisleri-bakanidan-alman-mevkidasina-emir-taurus-fuzelerini-her-halukarda-vereceksiniz-1075411552.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı'dan Alman mevkidaşına emir: 'Taurus füzelerini her halükarda vereceksiniz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı'dan Alman mevkidaşına emir: 'Taurus füzelerini her halükarda vereceksiniz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'in uzun menzilli Taurus füzelerini Kiev'e vermeyeceğini söyleyen Alman mevkidaşı Baerbock’a küstahça davrandı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T15:42+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
taurus
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
annalena baerbock
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Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’un Berlin’in Kiev’e Taurus füzelerini tedarik edemeyeceği sözlerine "Herhalükarda yapacaksınız” diyerek kaba davranışta bulundu.Kuleba’nın "Bunu herhalükarda yapacaksınız. Neden vakit kaybettiğimizi anlamıyorum" sözlerini Baerbock, “Durumun fazlasıyla farkındayız ama önce tüm konuları açıklığa kavuşturmalıyız" şeklinde yanıtladı.Baerbock, Almanya'nın Taurus füzelerinin Kiev'e tedarik edilmemesi kararını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın derinliklerine saldırabileceği endişesiyle açıkladı.Temmuz ayında Kuleba, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ‘Kiev'in Batı'nın desteği olmadan savaşamayacağı’ yönündeki sözlerine ‘bunun sadece laf gevezeliği’ olduğu yanıtını vermişti. Ağustos ayının sonunda da Kuleba, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun başarısızlığına dikkat çeken analistlere ‘seslerini kesmeleri’ tavsiyesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html
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ukrayna krizi, taurus, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, annalena baerbock
ukrayna krizi, taurus, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, annalena baerbock

Ukrayna Dışişleri Bakanı'dan Alman mevkidaşına emir: 'Taurus füzelerini her halükarda vereceksiniz'

15:42 12.09.2023
© AFP 2023 / VALENTYN OGIRENKOUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / VALENTYN OGIRENKO
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'in uzun menzilli Taurus füzelerini Kiev'e vermeyeceğini söyleyen Alman mevkidaşı Baerbock’a küstahça davrandı.
Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’un Berlin’in Kiev’e Taurus füzelerini tedarik edemeyeceği sözlerine "Herhalükarda yapacaksınız” diyerek kaba davranışta bulundu.
Kuleba’nın "Bunu herhalükarda yapacaksınız. Neden vakit kaybettiğimizi anlamıyorum" sözlerini Baerbock, “Durumun fazlasıyla farkındayız ama önce tüm konuları açıklığa kavuşturmalıyız" şeklinde yanıtladı.
Baerbock, Almanya'nın Taurus füzelerinin Kiev'e tedarik edilmemesi kararını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın derinliklerine saldırabileceği endişesiyle açıkladı.
Temmuz ayında Kuleba, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ‘Kiev'in Batı'nın desteği olmadan savaşamayacağı’ yönündeki sözlerine ‘bunun sadece laf gevezeliği’ olduğu yanıtını vermişti. Ağustos ayının sonunda da Kuleba, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun başarısızlığına dikkat çeken analistlere ‘seslerini kesmeleri’ tavsiyesinde bulunmuştu.
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