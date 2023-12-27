https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-kendi-demir-kubbesini-olusturuyor-1079031936.html

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T12:02+0300

2023-12-27T12:02+0300

2023-12-27T12:02+0300

ukrayna krizi

rostec

savunma

sergey çemezov

ukrayna

askeri operasyon

hava savunma sistemi

insansız hava aracı (iha)

teknoloji

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Rostec'in gökyüzünün savunulmasına katkıda bulunduğunun altını çizen Çemezov, şirketin Ukrayna’daki askeri operasyon sırasında çok etkili olduğu kanıtlanan Pantsir gibi hava savunma sistemlerinin yanı sıra elektronik harp sistemlerini de tedarik ettiğini vurgularken, “Bu tür ekipmanların yardımıyla, askeri operasyon bölgesinde Ukrayna insansız hava araçları için uçuşa yasak bölge oluşturuluyor. Hem uçaksavar füze sistemleri tarafından hem de elektronik harp sistemleri tarafından tarafından düzinelerce İHA düşürülüyor” ifadelerini kullandı.Askeri operasyonun sürdüğü alanların savunma sanayi için ‘tecrübe sahası’ olduğunu ima eden Çemezov, Rostec tarafından üretilen en yeni uzaktan kumandalı piyade savaş araçlarının çatışma koşullarında test edilmesinin planlandığını da eklerken, “Araç şu anda testlerden geçiyor, tamamlandıktan sonra özel operasyon bölgesinde deneneceğini düşünüyorum" dedi.Çemezov, uzaktan kumandalı piyade savaş araçlarının mürettebatın en tehlikeli bölgelerde vurulma riskini ortadan kaldıracak umut verici bir teknoloji olarak görüldüğünün de altını çizdi.Rostec’in uzaktan kumanda ile kontrol teknolojisini sadece ordunun yoğun olarak kullandığı amfibiyen piyade savaş aracı BMP-3'e entegre etmeyi planlamadığını kaydeden Çemezov, uzaktan kontrol sisteminin yakın gelecekte 2S25M başta olmak üzere kundağı motorlu topçu sistemlerine de eklenebileceğini ekledi.Rostec Başkanı, bu teknolojik gelişmelerin yanında, savunma şirketinin Vozrojdeniye (Yeniden doğuş) adı verilen ‘çift kalibreli’ çoklu fırlatma roket sistemleri geliştirdiğini anımsatırken, bu sistemlerin seri üretimine 2024 yılının ilk yarısı içerisinde başlayacaklarını söyledi.Rusya’nın ürettiği uzaktan kumandalı mayın tarama sisteminin çatışma bölgelerinde kullanıldığını söyleyen Çemezov, “Bu araçlar, yeteneklerini kanıtlamış mükemmel savaş araçlarıdır. Şimdi potansiyelini nasıl arttırabileceğimizi de öğrendik ve hem mayın temizleme, hem de çoklu fırlatma roket sistemi ile donatılan çift kalibreli bir teknoloji yarattık. Bu girişimimize de yeniden doğuş ismini verdik” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/rostec-rusya-savunma-bakanligina-bmp-3-zirhlilarinin-yer-aldigi-yeni-bir-parti-gonderdi-1076932267.html

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rostec, savunma, sergey çemezov, ukrayna, askeri operasyon, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), teknoloji