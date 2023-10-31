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https://sputniknews.com.tr/20231031/rostec-rusya-savunma-bakanligina-bmp-3-zirhlilarinin-yer-aldigi-yeni-bir-parti-gonderdi-1076932267.html
Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 zırhlılarının yer aldığı yeni bir parti gönderdi
Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 zırhlılarının yer aldığı yeni bir parti gönderdi
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in, devlet savunma siparişi kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı'na BMP-3 zırhlı piyade savaş araçlarından oluşan yeni... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T23:57+0300
2023-10-31T23:57+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
bmp-3 tipi amfibik zırhlı askeri araç
rostec
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Rostec bünyesindeki 'Vısokotoçnıye Kompleksi' şirketinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, üretici Kurganmaşzavod, ekim sonu itibarı ile Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi.Açıklamada, “Kurganmaşzavod ('Vısokotoçnıye Kompleksi' holdingine bağlı üretici) ekim sonu itibarı ile devlet savunma siparişinin karşılanması kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca yeni BMP-3 araçlarının, yaklaşan kış mevsiminde düşük ısı koşullarında çalışmaya uyarlandığına, araçların eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklar da dahil olmak üzere her türlü hava koşulunda kolayca çalıştırılabildiğine dikkat çekildi.BMP-3 piyade savaş aracı, mesafe göstergeli ve termal görüntüleme kameralı bağımsız stabilizasyona sahip bir gündüz-gece yönlendirme cihazı ile donatıldı. Bu sayede gece koşullarında hedefi tanımlama mesafesi artırılmış oldu.Rusya Savunma Bakanlığı Zırhlı Araçlar Ana İdaresi Başkanı Aleksandr Şestakov, BMP-3 zırhlı araçlarının kendilerini kusursuz bir şekilde kanıtladığını, üreticinin ise devlet savunma siparişlerini başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-4-ucak-dusuruldu-1076715883.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, bmp-3 tipi amfibik zırhlı askeri araç, rostec
rusya, rusya savunma bakanlığı, bmp-3 tipi amfibik zırhlı askeri araç, rostec

Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 zırhlılarının yer aldığı yeni bir parti gönderdi

23:57 31.10.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Multimedya arşivine gidinRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in, devlet savunma siparişi kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı'na BMP-3 zırhlı piyade savaş araçlarından oluşan yeni bir parti gönderdiği bildirildi.
Rostec bünyesindeki 'Vısokotoçnıye Kompleksi' şirketinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, üretici Kurganmaşzavod, ekim sonu itibarı ile Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi.
Açıklamada, “Kurganmaşzavod ('Vısokotoçnıye Kompleksi' holdingine bağlı üretici) ekim sonu itibarı ile devlet savunma siparişinin karşılanması kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca yeni BMP-3 araçlarının, yaklaşan kış mevsiminde düşük ısı koşullarında çalışmaya uyarlandığına, araçların eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklar da dahil olmak üzere her türlü hava koşulunda kolayca çalıştırılabildiğine dikkat çekildi.
BMP-3 piyade savaş aracı, mesafe göstergeli ve termal görüntüleme kameralı bağımsız stabilizasyona sahip bir gündüz-gece yönlendirme cihazı ile donatıldı. Bu sayede gece koşullarında hedefi tanımlama mesafesi artırılmış oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı Zırhlı Araçlar Ana İdaresi Başkanı Aleksandr Şestakov, BMP-3 zırhlı araçlarının kendilerini kusursuz bir şekilde kanıtladığını, üreticinin ise devlet savunma siparişlerini başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.
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