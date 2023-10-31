https://sputniknews.com.tr/20231031/rostec-rusya-savunma-bakanligina-bmp-3-zirhlilarinin-yer-aldigi-yeni-bir-parti-gonderdi-1076932267.html

Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 zırhlılarının yer aldığı yeni bir parti gönderdi

Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 zırhlılarının yer aldığı yeni bir parti gönderdi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in, devlet savunma siparişi kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı'na BMP-3 zırhlı piyade savaş araçlarından oluşan yeni... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T23:57+0300

2023-10-31T23:57+0300

2023-10-31T23:57+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

bmp-3 tipi amfibik zırhlı askeri araç

rostec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0a/1044238647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9781d53cc3ce348b6d82820c8d0fbdbc.jpg

Rostec bünyesindeki 'Vısokotoçnıye Kompleksi' şirketinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, üretici Kurganmaşzavod, ekim sonu itibarı ile Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi.Açıklamada, “Kurganmaşzavod ('Vısokotoçnıye Kompleksi' holdingine bağlı üretici) ekim sonu itibarı ile devlet savunma siparişinin karşılanması kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı’na BMP-3 piyade savaş araçlarının yer aldığı bir parti daha gönderdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca yeni BMP-3 araçlarının, yaklaşan kış mevsiminde düşük ısı koşullarında çalışmaya uyarlandığına, araçların eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklar da dahil olmak üzere her türlü hava koşulunda kolayca çalıştırılabildiğine dikkat çekildi.BMP-3 piyade savaş aracı, mesafe göstergeli ve termal görüntüleme kameralı bağımsız stabilizasyona sahip bir gündüz-gece yönlendirme cihazı ile donatıldı. Bu sayede gece koşullarında hedefi tanımlama mesafesi artırılmış oldu.Rusya Savunma Bakanlığı Zırhlı Araçlar Ana İdaresi Başkanı Aleksandr Şestakov, BMP-3 zırhlı araçlarının kendilerini kusursuz bir şekilde kanıtladığını, üreticinin ise devlet savunma siparişlerini başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-4-ucak-dusuruldu-1076715883.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, bmp-3 tipi amfibik zırhlı askeri araç, rostec