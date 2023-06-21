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https://sputniknews.com.tr/20230621/pentagon-ukraynaya-yapilan-yardimlarin-degerini-62-milyar-dolar-fazladan-hesapladi-1072688501.html
Pentagon, Ukrayna’ya yapılan yardımların değerini 6.2 milyar dolar fazladan hesapladı
Pentagon, Ukrayna’ya yapılan yardımların değerini 6.2 milyar dolar fazladan hesapladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 2 senelik silah ve teçhizat yardımlarının değerini olduğundan 6.2 milyar dolar daha fazla... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T10:40+0300
2023-06-21T10:40+0300
dünya
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
ukrayna
askeri yardım
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, bu durumun ABD yönetiminin Kongreden ek fon istemesine gerek kalmadan Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.Singh, Pentagon'un 2023 ve 2022 mali yıllarında, Ukrayna’ya gönderilen ekipmanın mali değerini 2022'de 2.6 milyar dolar, 2023'te 3.6 milyar dolar fazla hesapladığını kaydetti.Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna’ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.ABD Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.
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abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, askeri yardım
abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, askeri yardım

Pentagon, Ukrayna’ya yapılan yardımların değerini 6.2 milyar dolar fazladan hesapladı

10:40 21.06.2023
© AP Photo / Patrick SemanskyPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 2 senelik silah ve teçhizat yardımlarının değerini olduğundan 6.2 milyar dolar daha fazla hesapladığını açıkladı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, bu durumun ABD yönetiminin Kongreden ek fon istemesine gerek kalmadan Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.
Singh, Pentagon'un 2023 ve 2022 mali yıllarında, Ukrayna’ya gönderilen ekipmanın mali değerini 2022'de 2.6 milyar dolar, 2023'te 3.6 milyar dolar fazla hesapladığını kaydetti.
Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna’ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.
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