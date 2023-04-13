https://sputniknews.com.tr/20230413/kremlin-karadeniz-asla-nato-denizi-olmayacak-1069627356.html

Kremlin: Karadeniz asla 'NATO denizi' olmayacak

Kremlin: Karadeniz asla 'NATO denizi' olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla 'NATO denizi' olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği ve etkileşim denizi olarak kalması gerektiğini... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T14:15+0300

2023-04-13T14:15+0300

2023-04-13T14:15+0300

dünya

kremlin

nato

karadeniz

dmitriy peskov

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Kiev'in Karadeniz'i silahsızlandırma ve 'NATO denizi' yapma fikrine ilişkin olarak günlük basın toplantısında bir değerlendirme yapan Peskov, "Karadeniz, asla 'NATO denizi' olmayacak. Burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı. Dahası bu, bölünmez güvenlik olmalı" ifadelerini kullandı.Kiev'den yapılan açıklamanın NATO ve silahsızlandırma gibi iki tezat unsura dayandığını kaydeden Peskov, "NATO ve silahsızlandırma, birbirini ortadan kaldıran kavramlar" dedi.ABD'li kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair gizli belgelerinin sızdırılması, bugün basın toplantısında da gündeme geldi.'FSB ve Savunma Bakanlığı arasında çekişme olduğu doğru değil'Gazeteciler bu kez Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılıkları ve çekişme olduğu hakkında belgede yer alan iddiaları sordu.Bu tür iddiaların nelere dayandığını bilmediğini söyleyen Peskov, haberin doğruluğu ve yazarın Rusya'daki gelişmelerin özüne dair anlayışı hakkında şüpheleri bulunduğunu ifade etti.'Lahey'in Naftogaz kararını analiz edeceğiz'Lahey merkezli Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin (PCA) Rusya'yı Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz'a 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmesi hakkında konuşan Peskov, davanın yeni olmadığını ancak kararın yeni olduğunu ve analiz etmeleri gerektiğini söyledi.Peskov, bu davada Rusya'nın haklarını koruyan uzmanların kararı inceleyerek atılacak adımlara ilişkin kararlar alacağını belirtti.2017'de Naftogaz, Kırım'daki varlıklarına el koyulması nedeniyle şirketin 5 milyar dolar zarara uğradığını öne sürerek Rusya'ya dava açmıştı.

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