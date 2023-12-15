https://sputniknews.com.tr/20231215/macaristandan-ukraynaya-50-milyar-euroluk-veto-1078489009.html
Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım sunmasını öngören önerisini veto ettiğini açıkladı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:13+0300
2023-12-15T11:13+0300
2023-12-15T11:13+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
ukrayna
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yardım paketi
avrupa barış fonu
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AB liderleri 2023 yılında son kez bir araya gelirken Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euro verilmesine ilişkin öneriye onay çıkmadı.X platformundaki hesabından açıklama yapan Orban, "Gece oturumunun özeti: Ukrayna'ya ekstra para sunulmasına veto... Bu konuya gelecek yıl uygun hazırlıklar yapıldıktan döneceğiz" ifadelerini kullandı.Macaristan şu anda, 500 milyon euro'luk askeri yardımın 8. dilimi, 2024'te askeri destek için Avrupa Barış Fonu'ndan 5 milyar euro, 4 yıllık askeri yardımı öngören 20 milyar euro'luk daha geniş bir paket ve 2024-2027 için 50 milyar euro'luk makro-finansal yardım da dahil Ukrayna'ya ilişkin neredeyse tüm AB kararlarını bloke ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/viktor-orban-abnin-ukrayna-ile-katilim-muzakereleri-baslatarak-hata-yapmasina-izin-vermeyecegiz-1078405405.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, yardım paketi, avrupa barış fonu
macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, yardım paketi, avrupa barış fonu
Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım sunmasını öngören önerisini veto ettiğini açıkladı.
AB liderleri 2023 yılında son kez bir araya gelirken Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euro verilmesine ilişkin öneriye onay çıkmadı.
X platformundaki hesabından açıklama yapan Orban, "Gece oturumunun özeti: Ukrayna'ya ekstra para sunulmasına veto... Bu konuya gelecek yıl uygun hazırlıklar yapıldıktan döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Macaristan şu anda, 500 milyon euro'luk askeri yardımın 8. dilimi, 2024'te askeri destek için Avrupa Barış Fonu'ndan 5 milyar euro, 4 yıllık askeri yardımı öngören 20 milyar euro'luk daha geniş bir paket ve 2024-2027 için 50 milyar euro'luk makro-finansal yardım da dahil Ukrayna'ya ilişkin neredeyse tüm AB kararlarını bloke ediyor.