https://sputniknews.com.tr/20230328/lavrov-rusya-ukraynada-ne-icin-savastigini-biliyor-ruslar-ozgurluge-kavusturulmali-1068864980.html
Lavrov: Rusya Ukrayna’da ne için savaştığını biliyor, Ruslar özgürlüğe kavuşturulmalı
Lavrov: Rusya Ukrayna’da ne için savaştığını biliyor, Ruslar özgürlüğe kavuşturulmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun amacının, Ukrayna’nın tüm uluslararası kuralları ihlal ederek zulmettiği Rusları ve Rusça... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T19:04+0300
2023-03-28T19:04+0300
2023-03-28T19:04+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun amacının Rusları ve Rusça konuşanları korumak olduğunu söyledi.Lavrov, Rus basınına açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Lavrov, “Bu yüzden ne için savaştığımızı biliyoruz. Bu insanları, mevcut Ukrayna yönetimi tarafından yaşamları, gelenekleri ve aileleri için oluşturulan her türlü tehditten kurtarmak istediğimizi biliyoruz. Tarih ve coğrafyayı seçmiyoruz. Bu insanları nazilerin ve ırkçıların sofrasına bırakamayız” diye kaydetti.‘Kiev, Transdinyester’e müdahale etmek istiyor’Ukrayna’nın, Transdinyester meselesinde aracı statüsünü ihlal ederek açık biçimde Moldova’nın yanında yer alarak son derece olumsuz ve yıkıcı rol oynadığını dile getiren Lavrov, “Kişinev’in Transdinyester’e yönelik militan emellerine, yıkıcı eylemlerine her türlü destek veriyorlar, Ukrayna ve Transdinyester arasında tahkimat inşa ediyorlar ve güç kullanımı da dahil olmak üzere mümkün olan her şekilde bu sürece müdahale etmeye hazır olduğunu gösteriyorlar” ifadesini kullandı.Rus bakan, “Rusya’nın Transdinyester’deki güvenlikten, tamamen askeri personelimizin sahip olduğu yetkiye uygun olarak sorumlu olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Bu yetkiye göre hareket edeceğiz” dedi.‘ABD medeni davranışa geri dönmeli’Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD arasındaki temasların yeniden başlaması için ne yapılması gerektiği sorusuna, “Onlar davranışlarını değiştirmeliler. Onlar, START Antlaşması’nda yer alan ilkeler dahil ülkelerarası ilişkileri yürütmenin medeni ilkelerine geri dönmeliler. Ancak şu ana kadar ABD’nin, başta BM Anlaşması olmak üzere uluslararası yasal belgelerde yer alan köklere dönme ihtiyacını düşünmeye bile hazır olduğuna dair işaretler görmüyoruz” yanıtını verdi.BM Anlaşması’nda, ülkelerin egemenlik eşitliğine saygı gösterilmesi gerektiği ilkesinin yer aldığını anımsatan Lavrov, “Eylemleri bu ilkelerle doğrudan çelişiyor. Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan edildi, üstelik geniş kapsamlı. ABD’nin böyle bir politika uyguladığı bu durumda, neyin değişmesi gerektiğini göremiyorum. ABD’nin içinde ve elbette tamamen Washington’un kontrolünde olan kolektif Batı’nın içinde değişim olmalı. Bir gün aklın galip geleceğini, çatışma mantığı değil diyalog mantığının galip geleceğini, hibrit ve diğer savaşlar yoluyla kendi jeopolitik hedefleri yerine getirmek değil çıkar dengesinin galip geleceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
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sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Lavrov: Rusya Ukrayna’da ne için savaştığını biliyor, Ruslar özgürlüğe kavuşturulmalı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun amacının, Ukrayna’nın tüm uluslararası kuralları ihlal ederek zulmettiği Rusları ve Rusça konuşanları korumak olduğunu belirterek, “Rusya bu insanları yaşamları, gelenekleri ve ailelerine yönelik her türlü tehditten kurtarmak istiyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun amacının Rusları ve Rusça konuşanları korumak olduğunu söyledi.
Lavrov, Rus basınına açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Özel askeri harekâtımızı, akla gelebilecek her türlü uluslararası kural ve ilkeler, Ukrayna'nın bağımsızlığının ilan edildiği temeller çiğnenerek zulmedilenler için yürütüyoruz. Hatırlatırım Ukrayna’nın bağımsızlık beyannamesinde tarafsız ve bloksuz bir ülke olmak istedikleri ve öyle olacakları açıkça belirtiliyor. Bu beyannamede Rusların, Rusça konuşanların ve genel olarak tüm azınlıkların tüm haklarının sağlanacağı açıkça beyan ediliyor. Tüm komşularla barış, iyi komşuluk ve uyum içinde yaşamaya olan ilgi açıkça beyan ediliyor. Tüm bunlar şimdi üstü çizildi ve Kiev’de baloyu yöneten neo-nazilerin sofrasına konuldu.”
Lavrov, “Bu yüzden ne için savaştığımızı biliyoruz. Bu insanları, mevcut Ukrayna yönetimi tarafından yaşamları, gelenekleri ve aileleri için oluşturulan her türlü tehditten kurtarmak istediğimizi biliyoruz. Tarih ve coğrafyayı seçmiyoruz. Bu insanları nazilerin ve ırkçıların sofrasına bırakamayız” diye kaydetti.
‘Kiev, Transdinyester’e müdahale etmek istiyor’
Ukrayna’nın, Transdinyester meselesinde aracı statüsünü ihlal ederek açık biçimde Moldova’nın yanında yer alarak son derece olumsuz ve yıkıcı rol oynadığını dile getiren Lavrov, “Kişinev’in Transdinyester’e yönelik militan emellerine, yıkıcı eylemlerine her türlü destek veriyorlar, Ukrayna ve Transdinyester arasında tahkimat inşa ediyorlar ve güç kullanımı da dahil olmak üzere mümkün olan her şekilde bu sürece müdahale etmeye hazır olduğunu gösteriyorlar” ifadesini kullandı.
Rus bakan, “Rusya’nın Transdinyester’deki güvenlikten, tamamen askeri personelimizin sahip olduğu yetkiye uygun olarak sorumlu olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Bu yetkiye göre hareket edeceğiz” dedi.
‘ABD medeni davranışa geri dönmeli’
Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD arasındaki temasların yeniden başlaması için ne yapılması gerektiği sorusuna, “Onlar davranışlarını değiştirmeliler. Onlar, START Antlaşması’nda yer alan ilkeler dahil ülkelerarası ilişkileri yürütmenin medeni ilkelerine geri dönmeliler. Ancak şu ana kadar ABD’nin, başta BM Anlaşması olmak üzere uluslararası yasal belgelerde yer alan köklere dönme ihtiyacını düşünmeye bile hazır olduğuna dair işaretler görmüyoruz” yanıtını verdi.
BM Anlaşması’nda, ülkelerin egemenlik eşitliğine saygı gösterilmesi gerektiği ilkesinin yer aldığını anımsatan Lavrov, “Eylemleri bu ilkelerle doğrudan çelişiyor. Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan edildi, üstelik geniş kapsamlı. ABD’nin böyle bir politika uyguladığı bu durumda, neyin değişmesi gerektiğini göremiyorum. ABD’nin içinde ve elbette tamamen Washington’un kontrolünde olan kolektif Batı’nın içinde değişim olmalı. Bir gün aklın galip geleceğini, çatışma mantığı değil diyalog mantığının galip geleceğini, hibrit ve diğer savaşlar yoluyla kendi jeopolitik hedefleri yerine getirmek değil çıkar dengesinin galip geleceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.