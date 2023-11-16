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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/zaharova-ukraynanin-natoya-katilimi-rusya-icin-kabul-edilemez-1077436615.html
Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez
Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya tam veya parçalar halinde olsun katılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T01:40+0300
2023-11-16T01:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “NATO’nun Kiev’e ilk kez üyelik vaat ettiği 2008’den bu yana Ukrayna’nın ittifaka katılımıyla ilgili duruşumuzu devamlı anlatıyoruz. Bu duruş değişmedi. Parçalar halinde olsun, parçasız olsun, her türlü Ukrayna’nın Kuzey Atlantik blokuna katılımı Rusya için kabul edilemez” şeklinde konuştu.NATO’nun Rusya politikasının saldırgan niteliğine dikkat çeken Zaharova, Ukrayna’nın ittifaka olası katılımının Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti.Daha önce Guardian gazetesi, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in, Ukrayna’yı Rusya’nın kontrolündeki araziler olmadan ittifaka kabul etmeyi önerdiğini bildirmişti. Bunun, NATO ve Rusya arasındaki çatışma riskini azaltacağını savunan Rasmussen, böylelikle Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın dondurulmayacağı tahmininde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231024/zaharova-daria-duginaya-duzenlenen-suikastte-ciain-rolune-iliskin-haberleri-degerlendirdi-1076651965.html
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mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, nato

Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez

01:40 16.11.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya tam veya parçalar halinde olsun katılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “NATO’nun Kiev’e ilk kez üyelik vaat ettiği 2008’den bu yana Ukrayna’nın ittifaka katılımıyla ilgili duruşumuzu devamlı anlatıyoruz. Bu duruş değişmedi. Parçalar halinde olsun, parçasız olsun, her türlü Ukrayna’nın Kuzey Atlantik blokuna katılımı Rusya için kabul edilemez” şeklinde konuştu.
NATO’nun Rusya politikasının saldırgan niteliğine dikkat çeken Zaharova, Ukrayna’nın ittifaka olası katılımının Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Daha önce Guardian gazetesi, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in, Ukrayna’yı Rusya’nın kontrolündeki araziler olmadan ittifaka kabul etmeyi önerdiğini bildirmişti. Bunun, NATO ve Rusya arasındaki çatışma riskini azaltacağını savunan Rasmussen, böylelikle Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın dondurulmayacağı tahmininde bulunmuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2023
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