https://sputniknews.com.tr/20231116/zaharova-ukraynanin-natoya-katilimi-rusya-icin-kabul-edilemez-1077436615.html

Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez

Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya tam veya parçalar halinde olsun katılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T01:40+0300

2023-11-16T01:40+0300

2023-11-16T01:40+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna krizi

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “NATO’nun Kiev’e ilk kez üyelik vaat ettiği 2008’den bu yana Ukrayna’nın ittifaka katılımıyla ilgili duruşumuzu devamlı anlatıyoruz. Bu duruş değişmedi. Parçalar halinde olsun, parçasız olsun, her türlü Ukrayna’nın Kuzey Atlantik blokuna katılımı Rusya için kabul edilemez” şeklinde konuştu.NATO’nun Rusya politikasının saldırgan niteliğine dikkat çeken Zaharova, Ukrayna’nın ittifaka olası katılımının Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti.Daha önce Guardian gazetesi, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in, Ukrayna’yı Rusya’nın kontrolündeki araziler olmadan ittifaka kabul etmeyi önerdiğini bildirmişti. Bunun, NATO ve Rusya arasındaki çatışma riskini azaltacağını savunan Rasmussen, böylelikle Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın dondurulmayacağı tahmininde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231024/zaharova-daria-duginaya-duzenlenen-suikastte-ciain-rolune-iliskin-haberleri-degerlendirdi-1076651965.html

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