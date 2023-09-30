https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-savunma-bakanligi-acikladi-son-24-saatte-25-ukrayna-ihasi-etkisiz-hale-getirildi-1075903801.html

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte 25 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte 25 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya karşı yapılan özel operasyona ilişkin son verileri içeren bir değerlendirme açıklaması yapıldı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:24+0300

2023-09-30T16:24+0300

2023-09-30T16:24+0300

ukrayna krizi

herson

zaporojye

donetsk

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rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

himars

uragan

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin değerledirmeler içeren bir açıklama yaptı.Rus hava savunma sistemleri dokuz roketi engellediRusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin 9 Uragan roketi ve 1 HIMARS roketi önlediğini açıkladı.Buna ek olarak Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 25 insansız hava aracını da imha ettiği belirtildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson istikametinde ortalama 40 askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi, Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde Herson istikametinde 40 kadar askerini ve üç aracını kaybettiğini açıkladı.Rus ordusu Verbove yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne kayıplar verdirdiSavunma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporojye istikametinde 30 kadar askerini kaybettiğini bildirdi.Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye istikametinde, hava saldırıları ve topçu ateş ile Ukrayna askerlerini ağır bir yenilgiye uğrattığı açıklandı.Açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30 asker, 2 zırhlı araç ve 3 otomobil kaybettiği açıklanırken Rus birliklerinin başlattığı karşı saldırıda ABD yapımı M119 obüs, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, 2 adet D-30 model obüs ve 1 adet Msta-B model obüsün imha edildiği açıklandı.Ukrayna, Donetsk istikametinde 430 askeri personelini kaybettiYapılan resmi açıklamada Donetsk istikametinde, Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde tahminen 430 askerini kaybettiğini belirtilirken Rus birliklerinin ise 7düşman saldırısını püskürttüğü açıklandı. Ek olarak 4 zırhlı aracın ve 2 aracın imha edildiği belirtildi.Savunma Bakanlığı karşı saldırıda ise ABD yapımı bir M777 topunun, Polonya yapımı bir AHS Krab topunun ve Gvozdika obüsünün imha edildiğini belirtti.Ukrayna, Kupyansk istikametinde 430 askeri personelini kaybettiSavunma Bakanlığı'nın açıklamasında Kiev birliklerinin 20 kadar askerini kaybettiğini ifade edildi.Buna ek olarak iki aracın, Amerikan yapımı 1 adet M777 topunun, 1 adet Msta-B obüsünün ve 1 adet Gvozdika obüsünün imha edildiğini açıkladı.Kiev, Güney Donetsk istikametinde 120'den fazla askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin 120'den Ukrayna askerini, bir adet ABD yapımı M777 topunu ve bir adet Polonya yapımı AHS Krab topunu imha ettiklerini açıkladı.Ukrayna'ya ait üç mühimmat deposunun imha edildiRusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı havacılık, füze birlikleri ve topçu birliklerinin 102 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askerleri ve askeri teçhizatını vurduğunu belirterek bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ifade etti.Krasnıy Liman istikametinde iki Ukrayna saldırısı püskürtüldüYapılan açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen iki saldırıyı püskürttüğü ve 50 kadar Ukrayna askeri ile 2 zırhlı muharebe aracını, 3 araç ve 1 D-30 obüsünü imha ettiğini açıkladı.

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