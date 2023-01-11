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https://sputniknews.com.tr/20230111/putin-dusmanin-2022de-rusyanin-basina-gelecegini-soyledigi-kotu-seylerden-hicbiri-gerceklesmedi-1065639841.html
Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi
Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın düşmanlarının 2022’de ülkenin başına geleceğini söyledikleri kötü senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmediği... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T16:22+0300
2023-01-11T16:22+0300
dünya
rusya
vladimir putin
açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Rusya’nın düşmanlarının geçen sene yaşanacağını tahmin ettikleri kötü senaryoların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. “Düşmanın olacağını söylediği şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi” ifadelerini kullanan Putin, “Bu, her şeyden önce Rusya vatandaşları, sınanmalara ve güç koşullarda işlevimizi sürdürmeye hazırlıklı oluşumuz sayesinde oldu. Bunda tabii ki hükümetin çalışmalarının da payı var” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, açıklama
rusya, vladimir putin, açıklama

Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi

16:22 11.01.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın düşmanlarının 2022’de ülkenin başına geleceğini söyledikleri kötü senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmediği değerlendirmesini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Rusya’nın düşmanlarının geçen sene yaşanacağını tahmin ettikleri kötü senaryoların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.
“Düşmanın olacağını söylediği şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi” ifadelerini kullanan Putin, “Bu, her şeyden önce Rusya vatandaşları, sınanmalara ve güç koşullarda işlevimizi sürdürmeye hazırlıklı oluşumuz sayesinde oldu. Bunda tabii ki hükümetin çalışmalarının da payı var” diye ekledi.
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