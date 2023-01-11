https://sputniknews.com.tr/20230111/putin-dusmanin-2022de-rusyanin-basina-gelecegini-soyledigi-kotu-seylerden-hicbiri-gerceklesmedi-1065639841.html

Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi

Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın düşmanlarının 2022’de ülkenin başına geleceğini söyledikleri kötü senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmediği... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T16:22+0300

2023-01-11T16:22+0300

2023-01-11T16:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Rusya’nın düşmanlarının geçen sene yaşanacağını tahmin ettikleri kötü senaryoların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. “Düşmanın olacağını söylediği şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi” ifadelerini kullanan Putin, “Bu, her şeyden önce Rusya vatandaşları, sınanmalara ve güç koşullarda işlevimizi sürdürmeye hazırlıklı oluşumuz sayesinde oldu. Bunda tabii ki hükümetin çalışmalarının da payı var” diye ekledi.

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rusya, vladimir putin, açıklama