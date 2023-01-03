https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-guvenlik-servisinden-rusya-merkez-bankasi-baskani-nabiullinaya-suc-duyurusu-1065311667.html
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’ya suç duyurusunda bulundu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:36+0300
2023-01-03T00:36+0300
2023-01-03T00:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
elvira nabiullina
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SBU Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, SBU tarafından Ukrayna’nın güneyi ve doğusu olarak kabul ettiği topraklarda Rus rublesi bölgesi oluşturmakla suçlandı.Açıklamaya göre Nabiullina, bu amaçla Ukrayna finans kurumlarının şubeleri bazında Kremlin’in kontrolündeki Promsvyazbank şubelerinin açılması talimatını verdi. İddiaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı ayrıca Ukrayna grivnasının dolaşımının bloke edilmesi konusunda Rusya'nın yerel yönetimlerine yardım etti.SBU ayrıca bu girişimin sonucunda Rusya’nın yeni bölgelerinde grivna ile yapılan elektronik ve nakit işlemlerin yasaklandığı, Ukrayna para biriminin tahsilatının da imkansız hale geldiği, ruble gelirlerinin ise Rusya bütçesine aktarıldığı kaydedildi.Ukrayna Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde yöneltilen suçlar ile ilgili 10 ila 15 yıl arasında ya da müebbet hapis cezası öngörülüyor.
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ukrayna, rusya, elvira nabiullina
ukrayna, rusya, elvira nabiullina
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’ya suç duyurusunda bulundu.
SBU Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, SBU tarafından Ukrayna’nın güneyi ve doğusu olarak kabul ettiği topraklarda Rus rublesi bölgesi oluşturmakla suçlandı.
Açıklamaya göre Nabiullina, bu amaçla Ukrayna finans kurumlarının şubeleri bazında Kremlin’in kontrolündeki Promsvyazbank şubelerinin açılması talimatını verdi. İddiaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı ayrıca Ukrayna grivnasının dolaşımının bloke edilmesi konusunda Rusya'nın yerel yönetimlerine yardım etti.
SBU ayrıca bu girişimin sonucunda Rusya’nın yeni bölgelerinde grivna ile yapılan elektronik ve nakit işlemlerin yasaklandığı, Ukrayna para biriminin tahsilatının da imkansız hale geldiği, ruble gelirlerinin ise Rusya bütçesine aktarıldığı kaydedildi.
Ukrayna Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde yöneltilen suçlar ile ilgili 10 ila 15 yıl arasında ya da müebbet hapis cezası öngörülüyor.