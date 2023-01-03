Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-guvenlik-servisinden-rusya-merkez-bankasi-baskani-nabiullinaya-suc-duyurusu-1065311667.html
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’ya suç duyurusunda bulundu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:36+0300
2023-01-03T00:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
elvira nabiullina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101568/69/1015686906_0:192:2567:1635_1920x0_80_0_0_174968b276496e6a5a0d6810b3a54754.jpg
SBU Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, SBU tarafından Ukrayna’nın güneyi ve doğusu olarak kabul ettiği topraklarda Rus rublesi bölgesi oluşturmakla suçlandı.Açıklamaya göre Nabiullina, bu amaçla Ukrayna finans kurumlarının şubeleri bazında Kremlin’in kontrolündeki Promsvyazbank şubelerinin açılması talimatını verdi. İddiaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı ayrıca Ukrayna grivnasının dolaşımının bloke edilmesi konusunda Rusya'nın yerel yönetimlerine yardım etti.SBU ayrıca bu girişimin sonucunda Rusya’nın yeni bölgelerinde grivna ile yapılan elektronik ve nakit işlemlerin yasaklandığı, Ukrayna para biriminin tahsilatının da imkansız hale geldiği, ruble gelirlerinin ise Rusya bütçesine aktarıldığı kaydedildi.Ukrayna Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde yöneltilen suçlar ile ilgili 10 ila 15 yıl arasında ya da müebbet hapis cezası öngörülüyor.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101568/69/1015686906_65:0:2500:1826_1920x0_80_0_0_ad6f7afffaacbc5ff9b04f6b6531986d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, elvira nabiullina
ukrayna, rusya, elvira nabiullina

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu

00:36 03.01.2023
© Sputnik / Vladimir FedorenkoRusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Abone olTelegram
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’ya suç duyurusunda bulundu.
SBU Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, SBU tarafından Ukrayna’nın güneyi ve doğusu olarak kabul ettiği topraklarda Rus rublesi bölgesi oluşturmakla suçlandı.
Açıklamaya göre Nabiullina, bu amaçla Ukrayna finans kurumlarının şubeleri bazında Kremlin’in kontrolündeki Promsvyazbank şubelerinin açılması talimatını verdi. İddiaya göre Rusya Merkez Bankası Başkanı ayrıca Ukrayna grivnasının dolaşımının bloke edilmesi konusunda Rusya'nın yerel yönetimlerine yardım etti.
SBU ayrıca bu girişimin sonucunda Rusya’nın yeni bölgelerinde grivna ile yapılan elektronik ve nakit işlemlerin yasaklandığı, Ukrayna para biriminin tahsilatının da imkansız hale geldiği, ruble gelirlerinin ise Rusya bütçesine aktarıldığı kaydedildi.
Ukrayna Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde yöneltilen suçlar ile ilgili 10 ila 15 yıl arasında ya da müebbet hapis cezası öngörülüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала