https://sputniknews.com.tr/20230110/ukrayna-gurcistandan-buk-sistemlerini-geri-istedi-hayir-cevabini-aldi-1065570449.html
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Kasyanov, ülkesinin 2008 yılında Rusya’yla savaş sırasında Gürcistan’a sağladığı Buk hava savunma sistemlerini geri... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
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Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Ukrayna medyası için kaleme aldığı yazısında, Gürcistan’dan, 2008’te Rusya’yla savaş sırasında bu ülkeye sağladıkları Buk hava savunma sistemlerini geri istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını açıkladı.Kiev ayrıca Tiflis’ten, ABD’nin sağladığı Javelin tanksavar sistemlerini istedi. Kasyanov, Washington’un bu talebe yeşil ışık yaktığını ve hatta Gürcistan’a daha yeni Javelin teklif ettiğini yazdı.
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ukrayna, gürcistan
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı
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Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Kasyanov, ülkesinin 2008 yılında Rusya’yla savaş sırasında Gürcistan’a sağladığı Buk hava savunma sistemlerini geri istediğini belirtti.
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Ukrayna medyası için kaleme aldığı yazısında, Gürcistan’dan, 2008’te Rusya’yla savaş sırasında bu ülkeye sağladıkları Buk hava savunma sistemlerini geri istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını açıkladı.
Kiev ayrıca Tiflis’ten, ABD’nin sağladığı Javelin tanksavar sistemlerini istedi. Kasyanov, Washington’un bu talebe yeşil ışık yaktığını ve hatta Gürcistan’a daha yeni Javelin teklif ettiğini yazdı.
Gürcistan’ın, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamayı reddettiğini kaydeden Kasyanov, “Ukrayna, bu konunun iç siyasi anlaşmazlıklarda kullanılmasına karşı çıkıyor ve Gürcistan’ı Rusya’yla savaşa sürüklemeye çalıştığı yönündeki tüm suçlamaları reddediyor” diye ekledi.