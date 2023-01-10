https://sputniknews.com.tr/20230110/ukrayna-gurcistandan-buk-sistemlerini-geri-istedi-hayir-cevabini-aldi-1065570449.html

Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı

Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı

Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Kasyanov, ülkesinin 2008 yılında Rusya’yla savaş sırasında Gürcistan’a sağladığı Buk hava savunma sistemlerini geri... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T00:18+0300

2023-01-10T00:18+0300

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ukrayna krizi

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gürcistan

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Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Ukrayna medyası için kaleme aldığı yazısında, Gürcistan’dan, 2008’te Rusya’yla savaş sırasında bu ülkeye sağladıkları Buk hava savunma sistemlerini geri istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını açıkladı.Kiev ayrıca Tiflis’ten, ABD’nin sağladığı Javelin tanksavar sistemlerini istedi. Kasyanov, Washington’un bu talebe yeşil ışık yaktığını ve hatta Gürcistan’a daha yeni Javelin teklif ettiğini yazdı.

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