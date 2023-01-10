Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/ukrayna-gurcistandan-buk-sistemlerini-geri-istedi-hayir-cevabini-aldi-1065570449.html
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Kasyanov, ülkesinin 2008 yılında Rusya’yla savaş sırasında Gürcistan’a sağladığı Buk hava savunma sistemlerini geri... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
gürcistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102808/31/1028083125_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_f99d0f33abca168714d0715f484a3b0e.jpg
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Ukrayna medyası için kaleme aldığı yazısında, Gürcistan’dan, 2008’te Rusya’yla savaş sırasında bu ülkeye sağladıkları Buk hava savunma sistemlerini geri istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını açıkladı.Kiev ayrıca Tiflis’ten, ABD’nin sağladığı Javelin tanksavar sistemlerini istedi. Kasyanov, Washington’un bu talebe yeşil ışık yaktığını ve hatta Gürcistan’a daha yeni Javelin teklif ettiğini yazdı.
ukrayna
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102808/31/1028083125_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_d257b7e9e9e9975a18a6e396c232ac5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, gürcistan
ukrayna, gürcistan

Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı

00:18 10.01.2023
© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev / Multimedya arşivine gidinA Buk-М1 air defense complex during training of Air Defense Forces in Eastern military district in Buryatia
A Buk-М1 air defense complex during training of Air Defense Forces in Eastern military district in Buryatia - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Kasyanov, ülkesinin 2008 yılında Rusya’yla savaş sırasında Gürcistan’a sağladığı Buk hava savunma sistemlerini geri istediğini belirtti.
Ukrayna’nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Ukrayna medyası için kaleme aldığı yazısında, Gürcistan’dan, 2008’te Rusya’yla savaş sırasında bu ülkeye sağladıkları Buk hava savunma sistemlerini geri istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını açıkladı.
Kiev ayrıca Tiflis’ten, ABD’nin sağladığı Javelin tanksavar sistemlerini istedi. Kasyanov, Washington’un bu talebe yeşil ışık yaktığını ve hatta Gürcistan’a daha yeni Javelin teklif ettiğini yazdı.
Gürcistan’ın, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamayı reddettiğini kaydeden Kasyanov, “Ukrayna, bu konunun iç siyasi anlaşmazlıklarda kullanılmasına karşı çıkıyor ve Gürcistan’ı Rusya’yla savaşa sürüklemeye çalıştığı yönündeki tüm suçlamaları reddediyor” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала