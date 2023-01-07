https://sputniknews.com.tr/20230107/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-birliklerinin-dort-yonden-saldirilari-puskurtuldu-1065487918.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin dört yönden saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin dört yönden saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 4 yönden Rus mevzilerine yönelik saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T16:45+0300

2023-01-07T16:45+0300

2023-01-07T16:45+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

konaşenkov

igor konaşenkov

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusu birliklerinin dört yönden Rus güçlerinin mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak bu girişimlerin tamamının püskürtüldüğünü belirtti.Konaşenkov, Kupyansk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Mekanize Tugayı birliklerinin Harkov bölgesindeki Sinkovka yerleşimine yönelik saldırısının püskürtüldüğünü, 20’den fazla Ukraynalı askerin yanı sıra 1 tank, 1 adet Grad çoklu roketatar sistemi ve 2 otomobilin imha edildiğini kaydetti.Konaşenkov ayrıca, Krasnıy Liman yönünde Serebryanskiy bölgesi, Donetsk yönünde Krasnogorovka ve Georgiyevka yerleşim bölgeleri ve Güney Donetsk yönünde Novomayorskoye yerleşimine yönelik saldırıların püskürtülerek 4 insansız hava aracı, Uragan ve Himars çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 5 merminin önlendiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230106/rusya-savunma-bakanligi-putinin-talimatiyla-sessizlik-rejimine-gecildi-1065458739.html

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igor konaşenkov, konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi