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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/disisleri-bakani-kuleba-ukrayna-ordusu-de-facto-olarak-nato-ordusu-haline-geliyor-1077920889.html
Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor
Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna ordusunun de-facto olarak NATO ordusu haline geldiğini ifade etti. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T18:30+0300
2023-11-29T18:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
nato
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ordu
ukrayna ordusu
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NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ülkelerinin Ukrayna'ya yardımı ve NATO üyeliği yolunda verilecek destek gibi konuları ele almak üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi.Brüksel'deki toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısı düzenleyen Kuleba, "NATO'yla birlikte çalışabilirliğimizi artırıyoruz. İmkan ve kabiliyetlerimiz ile yönetim ilkelerimiz göz önüne alındığında de-facto olarak büyük ölçüde bir NATO ordusu haline geliyoruz" dedi.Stoltenberg de, NATO'nun Ukrayna'ya Sovyet dönemi silahlarından NATO standartlarına geçmesi ve ordusunu İttifak kuvvetleriyle tamamen uyumlu hale getirmesi için yardım ettiğini belirtti.Kiev'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Stoltenberg, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın ve bloğumuz üyelik yolunda Kiev'e destek vermeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürerken Kiev'in üyeliğe kabulünün İttifak üyeleri tarafından mümkün görülmediğini defaatle dile getirmişti. Bununla birlikte Stoltenberg, dünkü basın toplantısında "NATO'nun iki temel görevi var: Birincisi Ukrayna'yı desteklemek. İkinci görevi ise gerilimin tırmanmasını önlemektir. Çatışmanın Rusya ile Ukrayna arasında geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önleyeceğiz. Çünkü bu daha fazla acıya, ölüme ve yıkıma yol açacaktır" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/nato-ve-ukrayna-2024-yili-isbirligi-programina-imza-atti-1077913455.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, nato, avrupa, ordu, ukrayna ordusu
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, nato, avrupa, ordu, ukrayna ordusu

Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor

18:30 29.11.2023
© İHA / STEPHANIE LECOCQUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA / STEPHANIE LECOCQ
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna ordusunun de-facto olarak NATO ordusu haline geldiğini ifade etti.
NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ülkelerinin Ukrayna'ya yardımı ve NATO üyeliği yolunda verilecek destek gibi konuları ele almak üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi.
Brüksel'deki toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısı düzenleyen Kuleba, "NATO'yla birlikte çalışabilirliğimizi artırıyoruz. İmkan ve kabiliyetlerimiz ile yönetim ilkelerimiz göz önüne alındığında de-facto olarak büyük ölçüde bir NATO ordusu haline geliyoruz" dedi.
Stoltenberg de, NATO'nun Ukrayna'ya Sovyet dönemi silahlarından NATO standartlarına geçmesi ve ordusunu İttifak kuvvetleriyle tamamen uyumlu hale getirmesi için yardım ettiğini belirtti.
Kiev'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Stoltenberg, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın ve bloğumuz üyelik yolunda Kiev'e destek vermeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürerken Kiev'in üyeliğe kabulünün İttifak üyeleri tarafından mümkün görülmediğini defaatle dile getirmişti. Bununla birlikte Stoltenberg, dünkü basın toplantısında "NATO'nun iki temel görevi var: Birincisi Ukrayna'yı desteklemek. İkinci görevi ise gerilimin tırmanmasını önlemektir. Çatışmanın Rusya ile Ukrayna arasında geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önleyeceğiz. Çünkü bu daha fazla acıya, ölüme ve yıkıma yol açacaktır" demişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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