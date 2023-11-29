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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kuleba-kievin-muttefiklerini-onu-koruyan-fil-surusune-benzetti-1077915015.html
Kuleba, Kiev’in müttefiklerini onu koruyan fil sürüsüne benzetti
Kuleba, Kiev’in müttefiklerini onu koruyan fil sürüsüne benzetti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın müttefiklerini onu koruyan fil sürüsüne benzetti. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T15:37+0300
2023-11-29T15:37+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği basın toplantısında Batılı müttefikleri, Kiev'i bir üyeleri olarak gören ve onu koruyan ‘fil sürüsüne’ benzetti.Bir gazetecinin Kuleba ve Borrell'e, Avrupa başkentlerinde Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yorgunluğa ilişkin açıklamaları ve ‘odadaki filin’ herkesin farkında olduğu ancak kimsenin bahsetmediği durumu nasıl değerlendirdikleri sorusuna Kuleba, "Aslında bu deyimin fillere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Filler çok bilge, çok şefkatli, çok enerjik hayvanlardır. Eğer sürünün bir üyesiyseniz, her zaman birbirlerini korurlar" şeklinde yanıtladı.“Tüm doğru filler bizim tarafımızda” diyen Kuleba, "İkincisi, biz sürünün üyeleriyiz, bu da bizim onların korunmasına katkıda bulunduğumuz kadar fillerin de bizi koruyacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Kuleba ayrıca, Rusya ile müzakerelerin başlatılması konusunda Batılı ortaklardan herhangi bir baskı hissetmediğini de vurguladı.Moskova defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmesine rağmen Kiev müzakereleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Batı sürekli olarak Rusya’yı müzakerelere çağırıyor, Moskova da buna hazır olduğunu gösteriyor ancak Batı Kiev’in sürekli olarak diyalogu reddetmesini görmezden geliyor.Kuleba AB'nin askeri desteğindeki gecikmeyi teknik nedenlere bağladıGün içerisinde NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 milyon top mermisi taahhüdünde olduğu gibi söz verilen askeri desteğin siyasi irade eksikliğinden değil, teknik nedenlerden geciktiğine inandıklarını söylemişti.Kuleba, Macaristan'ın AB içindeki 50 milyar avroluk desteği bloke ettiği, Slovakya'nın yardımı kestiği ve ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya destek konusunda belirsizlik bulunduğu hatırlatılarak, "Yeterince destek aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Siyaset siyasettir. Dün Slovak mevkidaşımla toplantı yaptım. Birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/nato-ve-ukrayna-2024-yili-isbirligi-programina-imza-atti-1077913455.html
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Kuleba, Kiev’in müttefiklerini onu koruyan fil sürüsüne benzetti

15:37 29.11.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın müttefiklerini onu koruyan fil sürüsüne benzetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği basın toplantısında Batılı müttefikleri, Kiev'i bir üyeleri olarak gören ve onu koruyan ‘fil sürüsüne’ benzetti.
Bir gazetecinin Kuleba ve Borrell'e, Avrupa başkentlerinde Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yorgunluğa ilişkin açıklamaları ve ‘odadaki filin’ herkesin farkında olduğu ancak kimsenin bahsetmediği durumu nasıl değerlendirdikleri sorusuna Kuleba, "Aslında bu deyimin fillere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Filler çok bilge, çok şefkatli, çok enerjik hayvanlardır. Eğer sürünün bir üyesiyseniz, her zaman birbirlerini korurlar" şeklinde yanıtladı.
Tüm doğru filler bizim tarafımızda” diyen Kuleba, "İkincisi, biz sürünün üyeleriyiz, bu da bizim onların korunmasına katkıda bulunduğumuz kadar fillerin de bizi koruyacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Kuleba ayrıca, Rusya ile müzakerelerin başlatılması konusunda Batılı ortaklardan herhangi bir baskı hissetmediğini de vurguladı.
Moskova defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmesine rağmen Kiev müzakereleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Batı sürekli olarak Rusya’yı müzakerelere çağırıyor, Moskova da buna hazır olduğunu gösteriyor ancak Batı Kiev’in sürekli olarak diyalogu reddetmesini görmezden geliyor.

Kuleba AB'nin askeri desteğindeki gecikmeyi teknik nedenlere bağladı

Gün içerisinde NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 milyon top mermisi taahhüdünde olduğu gibi söz verilen askeri desteğin siyasi irade eksikliğinden değil, teknik nedenlerden geciktiğine inandıklarını söylemişti.
Kuleba, Macaristan'ın AB içindeki 50 milyar avroluk desteği bloke ettiği, Slovakya'nın yardımı kestiği ve ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya destek konusunda belirsizlik bulunduğu hatırlatılarak, "Yeterince destek aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Siyaset siyasettir. Dün Slovak mevkidaşımla toplantı yaptım. Birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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