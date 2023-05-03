https://sputniknews.com.tr/20230503/mariupolde-tramvay-seferleri-basladi-1070561156.html

Mariupol’de tramvay seferleri başladı

Mariupol’de tramvay seferleri başladı

Mariuplol’de, Rusya lideri Putin’in dün açılışını yaptığı hat üzerinden tramvay seferleri başladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T15:56+0300

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mariupol

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rusya

tramvay

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün video bağlantısı ile katılarak açılışını yaptığı güzergah üzerinde hareket eden tramvayların görüntüleri internette yayınlandı.Görüntülerde üzerinde ‘Mariupol ve St. Petersburg. Kardeş şehirler’ yazısı olan 0082 no.lu tramvay yer aldı. Tramvay 3 no.lu depo ile 2 no.lu Şehir Hastanesi arasındaki seferleri yapıyor.Dün yapılan açılış törenine Putin’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşilin ve Mariıpol Belediye Başkanı Oleg Morgun katıldı.Mariupol'un ele geçirilmesinden sonra ‘top mermilerle ezilmiş tramvayların raylar üzerinde yapışmış halde’ bulunduğunu söyleyen Puşilin, o anda tramvay trafiğinin hızla yeniden başlayacağına inanmanın çok zor olduğunu anlattı.Puşilin, “Mariupol sakinlerinin kardeşleri olan Petersburglular, tramvayları faaliyete geçirme sözü verdi ve şehirdeki tramvay trafiğine açılmasının 90. yıl dönümüne denk gelecek şekilde verdiği sözü yerine getirdi” ifadelerini kullandı.Kentte ilk tramvay hattı 1 Mayıs 1933 tarihinde açılmıştı.

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mariupol, ukrayna, rusya, tramvay