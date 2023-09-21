https://sputniknews.com.tr/20230921/kiev-f-35-alma-niyetini-acikladi-1075655466.html
Kiev, F-35 alma niyetini açıkladı
Kiev, F-35 alma niyetini açıkladı
Ukrayna Hava Kuvvetleri Danışmanı, Kiev'in İsveç’ten Gripen ve ABD’den F-35 alma niyetinde olduğunu “Yalnızca F-16’ları değil, çok yönlü düşünmeliyiz"... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T23:06+0300
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2023-09-21T23:06+0300
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Danışmanı Yurit İgnat, İsveç’ten Gripen ve ABD’den F-35 savaş uçakları almak istediklerini dile getirdi.Daha önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları tedarik etme planları olmadığını söylemişti.Danışman İgnat açıklamasında sözlerine, “Yalnızca F-16’ları değil, çok yönlü düşünmeliyiz. F-35’ler var, Gripen’ler var. Gripen F-16’dan sonra Ukrayna’nın alabileceği bir diğer uçaktır” şeklinde devam etti.İgnat, Kiev’in şu anda farklı savaş uçak modelleri üzerinde düşünceleri olduğunu ancak F-16’ların Ukrayna hizmetindeki esas uçaklar olacağını belirtti.Danışman ayrıca, “Bugün elimizde bulunan Sovyet teçhizatını, ki bunların gücünün sınırında çalıştığını söylemek istemiyorum ancak önemli çalışma süresine sahipler, kademeli olarak hava kuvvetleri depolarından çıkarmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/isvec-ukraynaya-10-adet-stridsvagn-122-tanki-teslim-etti-1075655119.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, isveç, abd, f-35, gripen
Kiev, F-35 alma niyetini açıkladı
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Danışmanı, Kiev'in İsveç’ten Gripen ve ABD’den F-35 alma niyetinde olduğunu “Yalnızca F-16’ları değil, çok yönlü düşünmeliyiz" ifadeleriyle açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Danışmanı Yurit İgnat, İsveç’ten Gripen ve ABD’den F-35 savaş uçakları almak istediklerini dile getirdi.
Daha önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları tedarik etme planları olmadığını söylemişti.
Danışman İgnat açıklamasında sözlerine, “Yalnızca F-16’ları değil, çok yönlü düşünmeliyiz. F-35’ler var, Gripen’ler var. Gripen F-16’dan sonra Ukrayna’nın alabileceği bir diğer uçaktır” şeklinde devam etti.
İgnat, Kiev’in şu anda farklı savaş uçak modelleri üzerinde düşünceleri olduğunu ancak F-16’ların Ukrayna hizmetindeki esas uçaklar olacağını belirtti.
Danışman ayrıca, “Bugün elimizde bulunan Sovyet teçhizatını, ki bunların gücünün sınırında çalıştığını söylemek istemiyorum ancak önemli çalışma süresine sahipler, kademeli olarak hava kuvvetleri depolarından çıkarmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.