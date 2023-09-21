https://sputniknews.com.tr/20230921/isvec-ukraynaya-10-adet-stridsvagn-122-tanki-teslim-etti-1075655119.html
İsveç, Ukrayna’ya 10 adet Stridsvagn 122 tankı teslim etti
İsveç, Ukrayna’ya 10 adet Stridsvagn 122 tankı teslim etti
İsveç Savunma Bakanlığı, Stockholm’un Kiev’e 10 adet Stridsvagn 122 tankı teslim ettiğini duyurdu. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T18:30+0300
2023-09-21T18:30+0300
2023-09-21T18:31+0300
ukrayna krizi
isveç
tank
tank palet fabrikası
sergey lavrov
dmitriy peskov
nato
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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İsveç Savunma Bakanlığı sitesinde yapılan açıklamada, “Şu anda Ukrayna'nın elinde, teslim edilmiş 10 adet İsveç yapımı Stridsvagn 122 tankı bulunuyor. İsveç'te eğitim almış Ukraynalı mürettebat ile birlikte” ifadelerine yer verildi. Stridsvagn 122, Alman yapımı Leopard 2 tankının İsveç alternatifi olarak biliniyor.Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO’ya nota vermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/abdli-gazeteci-hersh-abd-rusyanin-zaferini-kabul-etti-ukraynada-askeri-darbe-olabilir-1075653272.html
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isveç, tank, tank palet fabrikası, sergey lavrov, dmitriy peskov, nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
isveç, tank, tank palet fabrikası, sergey lavrov, dmitriy peskov, nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
İsveç, Ukrayna’ya 10 adet Stridsvagn 122 tankı teslim etti
18:30 21.09.2023 (güncellendi: 18:31 21.09.2023) Abone ol
İsveç Savunma Bakanlığı, Stockholm’un Kiev’e 10 adet Stridsvagn 122 tankı teslim ettiğini duyurdu.
İsveç Savunma Bakanlığı sitesinde yapılan açıklamada, “Şu anda Ukrayna'nın elinde, teslim edilmiş 10 adet İsveç yapımı Stridsvagn 122 tankı bulunuyor. İsveç'te eğitim almış Ukraynalı mürettebat ile birlikte” ifadelerine yer verildi. Stridsvagn 122, Alman yapımı Leopard 2 tankının İsveç alternatifi olarak biliniyor.
Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO’ya nota vermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.