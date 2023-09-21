https://sputniknews.com.tr/20230921/abdli-gazeteci-hersh-abd-rusyanin-zaferini-kabul-etti-ukraynada-askeri-darbe-olabilir-1075653272.html
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Rusya'nın zaferini kabul etti, Ukrayna'da askeri darbe olabilir
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Rusya'nın zaferini kabul etti, Ukrayna'da askeri darbe olabilir
Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulunan Hersh, "ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferini kabul etti fakat yalan söylemeye devam ediyor" dedi ve... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T15:54+0300
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Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmayı kazandı ancak Beyaz Saray ve ABD medyası bu hususta yalan söylüyor” dedi.Açıklamasında isimsiz bir ABD istihbarat görevlisinin sözlerine yer veren Hersh, “Savaş bitti. Rusya zaferi elde etti. Artık Ukrayna saldırısı yok ancak Beyaz Saray ve Amerikan medyası bu yalanları desteklemek zorunda” açıklamasında bulundu.'Ukrayna'da askeri darbe olabilir'Açıklamalarına devam eden Hersh, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarının devam etmesi halinde darbe olabileceğini vurguladı.ABD’li gazeteci, ABD’li istihbarat görevlisine tekrardan atıfta bulunarak Ukrayna ordusunun saldırılarına devam etmesi emredilirse bir isyan -darbe- olacağının altını çizdi. Bu ek olarak istihbarat görevlisini sözlerine konuşmasında yer vermeye devam eden Hersh, Ukrayna askerlerinin artık ölmek istemediğini fakat bu hususun ABD Başkanı Joe Biden'ın 'saçma planları' ile uyuşmadığını belirtti.'Zelenskiy çatışmaların devam etmesinde ısrar ediyor'Yine kaynağına atıfta bulunarak sözlerine devam eden Hersh Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile çatışmanın devam etmesinde ısrar ettiği; Kiev ve Washington’da müzakerelerden ve ateşkesten söz edilmediğini vurguladı.Kiev’in karşı saldırılarda başarı elde ettiğine dair tüm açıklamaların yalan olduğunun altını çizen Hersh, Ukrayna birliklerinin yalnızca 'dağınık toprak parçalarını kazandığını' ve buna ek olarak ilerleme hızlarının sürekli azaldığını ifade etti.
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seymour hersh, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, isyan, darbe, yalan, kabul, zafer
seymour hersh, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, isyan, darbe, yalan, kabul, zafer
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Rusya'nın zaferini kabul etti, Ukrayna'da askeri darbe olabilir
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Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulunan Hersh, "ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferini kabul etti fakat yalan söylemeye devam ediyor" dedi ve Ukrayna ordusunun saldırılarına devam etmesi emredilirse bir isyan -darbe- olacağının altını çizdi.
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmayı kazandı ancak Beyaz Saray ve ABD medyası bu hususta yalan söylüyor” dedi.
Açıklamasında isimsiz bir ABD istihbarat görevlisinin sözlerine yer veren Hersh, “Savaş bitti. Rusya zaferi elde etti. Artık Ukrayna saldırısı yok ancak Beyaz Saray ve Amerikan medyası bu yalanları desteklemek zorunda” açıklamasında bulundu.
'Ukrayna'da askeri darbe olabilir'
Açıklamalarına devam eden Hersh, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarının devam etmesi halinde darbe olabileceğini vurguladı.
ABD’li gazeteci, ABD’li istihbarat görevlisine tekrardan atıfta bulunarak Ukrayna ordusunun saldırılarına devam etmesi emredilirse bir isyan -darbe- olacağının altını çizdi. Bu ek olarak istihbarat görevlisini sözlerine konuşmasında yer vermeye devam eden Hersh, Ukrayna askerlerinin artık ölmek istemediğini fakat bu hususun ABD Başkanı Joe Biden'ın 'saçma planları' ile uyuşmadığını belirtti.
'Zelenskiy çatışmaların devam etmesinde ısrar ediyor'
Yine kaynağına atıfta bulunarak sözlerine devam eden Hersh Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile çatışmanın devam etmesinde ısrar ettiği; Kiev ve Washington’da müzakerelerden ve ateşkesten söz edilmediğini vurguladı.
Kiev’in karşı saldırılarda başarı elde ettiğine dair tüm açıklamaların yalan olduğunun altını çizen Hersh, Ukrayna birliklerinin yalnızca 'dağınık toprak parçalarını kazandığını' ve buna ek olarak ilerleme hızlarının sürekli azaldığını ifade etti.