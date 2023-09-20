https://sputniknews.com.tr/20230920/halkin-istegi-azaldi-denilerek-duyuruldu-ukraynaya-destegimizi-kesebiliriz-1075624057.html
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, tarım skandalı bağlamında Ukrayna’ya desteklerini kesebileceklerini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:05+0300
2023-09-20T15:05+0300
2023-09-20T15:08+0300
ukrayna krizi
polonya
avrupa birliği
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
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Polonyalı Bakan Szynkowski vel Sek, PAP haber ajansına yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmek isteriz fakat bunun mümkün olabilmesi için bu konuda Polonyalıların desteğine ihtiyacımız var. Eğer bu olmazsa Ukrayna’yı, daha önce yaptığımız gibi desteklemek zor olacak” ifadesini kullandı.Ukrayna yönetiminin attığı adımların iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz yansıdığını dile getiren Szynkowski vel Sek, Kiev’in tarım sektöründeki eylemlerinin Polonya halkının Ukrayna’ya askeri ve mali desteğini sürdürme isteğinde büyük ölçüde azalmaya yol açtığını söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda’nın BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/polonya-cumhurbaskani-dudadan-ukraynaya-agir-ithamlar--1075619798.html
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polonya, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
polonya, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
15:05 20.09.2023 (güncellendi: 15:08 20.09.2023) Abone ol
Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, tarım skandalı bağlamında Ukrayna’ya desteklerini kesebileceklerini belirtti.
Polonyalı Bakan Szynkowski vel Sek
, PAP
haber ajansına yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmek isteriz fakat bunun mümkün olabilmesi için bu konuda Polonyalıların desteğine ihtiyacımız var. Eğer bu olmazsa Ukrayna’yı, daha önce yaptığımız gibi desteklemek zor olacak
” ifadesini kullandı.
Ukrayna yönetiminin attığı adımların iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz yansıdığını dile getiren Szynkowski vel Sek, Kiev’in tarım sektöründeki eylemlerinin Polonya halkının Ukrayna’ya askeri ve mali desteğini sürdürme isteğinde büyük ölçüde azalmaya yol açtığını söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda’nın BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirilmişti.