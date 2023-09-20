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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230920/halkin-istegi-azaldi-denilerek-duyuruldu-ukraynaya-destegimizi-kesebiliriz-1075624057.html
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, tarım skandalı bağlamında Ukrayna’ya desteklerini kesebileceklerini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:05+0300
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avrupa birliği
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
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Polonyalı Bakan Szynkowski vel Sek, PAP haber ajansına yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmek isteriz fakat bunun mümkün olabilmesi için bu konuda Polonyalıların desteğine ihtiyacımız var. Eğer bu olmazsa Ukrayna’yı, daha önce yaptığımız gibi desteklemek zor olacak” ifadesini kullandı.Ukrayna yönetiminin attığı adımların iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz yansıdığını dile getiren Szynkowski vel Sek, Kiev’in tarım sektöründeki eylemlerinin Polonya halkının Ukrayna’ya askeri ve mali desteğini sürdürme isteğinde büyük ölçüde azalmaya yol açtığını söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda’nın BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/polonya-cumhurbaskani-dudadan-ukraynaya-agir-ithamlar--1075619798.html
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polonya, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması

'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'

15:05 20.09.2023 (güncellendi: 15:08 20.09.2023)
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Polonya- AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, tarım skandalı bağlamında Ukrayna’ya desteklerini kesebileceklerini belirtti.
Polonyalı Bakan Szynkowski vel Sek, PAP haber ajansına yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmek isteriz fakat bunun mümkün olabilmesi için bu konuda Polonyalıların desteğine ihtiyacımız var. Eğer bu olmazsa Ukrayna’yı, daha önce yaptığımız gibi desteklemek zor olacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna yönetiminin attığı adımların iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz yansıdığını dile getiren Szynkowski vel Sek, Kiev’in tarım sektöründeki eylemlerinin Polonya halkının Ukrayna’ya askeri ve mali desteğini sürdürme isteğinde büyük ölçüde azalmaya yol açtığını söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda’nın BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirilmişti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, füze düşen Ukrayna sınırındaki bölgeyi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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