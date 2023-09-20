https://sputniknews.com.tr/20230920/polonya-cumhurbaskani-dudadan-ukraynaya-agir-ithamlar--1075619798.html

Duda'dan Ukrayna’ya sert benzetme: Boğulmakta olan insan tehlikelidir zira sizi de suya çekebilir

Duda'dan Ukrayna’ya sert benzetme: Boğulmakta olan insan tehlikelidir zira sizi de suya çekebilir

Polonya Cumhurbaşkanı Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna’yı 'dibe sürüklenerek boğulmakta olan bir adam' olarak nitelendirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T13:13+0300

2023-09-20T13:13+0300

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'yı her şeye tutunan ve kendisine yardım etmeye çalışanları boğmakla tehdit eden bir adama benzetti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası tahıl sorunu ile alakalı olarak Ukrayna konusunda birtakım yorumlarda bulunan Duda açıklamasında, "Boğulmakta olan bir insan son derecede tehlikelidir zira sizi de kendisiyle aşağıya çekebilir. Kurtarıcısını boğabilir" cümlelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna’nın çok durumda olduğunu ve bu sebepten 'her şeye sarıldığını' ifade ederken Polonya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ve ve bu çıkarlarını koruyacak şekilde davranması gerektiğinin altını çizdi.Duda sözlerini, “Ukrayna’da çıkarları olan ve tahılları mümkün olan en kısa sürede en düşük fiyata satmak isteyen iş çevreleri bulunuyor. Bu durumdan kendimizi korumak zorundayız” şeklinde sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/polonyadan-ukraynaya-ret-sikayetleri-bizi-etkilemiyor-1075594794.html

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polonya, andrzej duda, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, birleşmiş milletler (bm)