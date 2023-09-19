https://sputniknews.com.tr/20230919/polonyadan-ukraynaya-ret-sikayetleri-bizi-etkilemiyor-1075594794.html
Polonya'dan Ukrayna'ya ret: 'Şikayetleri bizi etkilemiyor'
Polonya'dan Ukrayna'ya ret: 'Şikayetleri bizi etkilemiyor'
Polonya Hükümet Sözcüsü Müller, Ukrayna’ya uyguladıkları tahıl ambargosunu kaldırma niyetinde olmadıklarını ve Ukrayna’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ)... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:42+0300
2023-09-19T16:42+0300
2023-09-19T16:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
polonya
dünya ticaret örgütü (dtö)
dünya ticaret örgütü (wto)
mateusz morawiecki
tahıl
tahıl anlaşması
tahıl ihracatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074377699_0:0:3604:2027_1920x0_80_0_0_0a29b68600c809919424726edd8e25a0.jpg
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada: “Duruşumuzu koruyoruz. DTÖ’ye yapılan şikayet bizi etkilemiyor. Bu ambargodan çıkma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ucuz Ukrayna tahılının Polonya’nın tarım pazarında istikrarsızlığa yol açacağını belirterek “Avrupa Komisyonu’na değil Polonyalı çiftçilere inanıyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-tahil-ithalatina-getirilen-yasak-nedeniyle-dto-nezdinde-uc-ulkeye-dava-acti-1075574887.html
ukrayna
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074377699_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_2557453db18897c9bf1ddc594c1adb1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, polonya, dünya ticaret örgütü (dtö), dünya ticaret örgütü (wto), mateusz morawiecki, tahıl, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, gıda ambargosu, ambargo, tarım ambargosu
ukrayna, ukrayna krizi, polonya, dünya ticaret örgütü (dtö), dünya ticaret örgütü (wto), mateusz morawiecki, tahıl, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, gıda ambargosu, ambargo, tarım ambargosu
Polonya'dan Ukrayna'ya ret: 'Şikayetleri bizi etkilemiyor'
Abone ol
Polonya Hükümet Sözcüsü Müller, Ukrayna’ya uyguladıkları tahıl ambargosunu kaldırma niyetinde olmadıklarını ve Ukrayna’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayetinin bu kararlarını etkilemeyeceğini belirtti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada: “Duruşumuzu koruyoruz. DTÖ’ye yapılan şikayet bizi etkilemiyor. Bu ambargodan çıkma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ucuz Ukrayna tahılının Polonya’nın tarım pazarında istikrarsızlığa yol açacağını belirterek “Avrupa Komisyonu’na değil Polonyalı çiftçilere inanıyorum” dedi.