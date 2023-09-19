https://sputniknews.com.tr/20230919/polonyadan-ukraynaya-ret-sikayetleri-bizi-etkilemiyor-1075594794.html

Polonya'dan Ukrayna'ya ret: 'Şikayetleri bizi etkilemiyor'

Polonya'dan Ukrayna'ya ret: 'Şikayetleri bizi etkilemiyor'

Polonya Hükümet Sözcüsü Müller, Ukrayna’ya uyguladıkları tahıl ambargosunu kaldırma niyetinde olmadıklarını ve Ukrayna’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ)... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T16:42+0300

2023-09-19T16:42+0300

2023-09-19T16:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

polonya

dünya ticaret örgütü (dtö)

dünya ticaret örgütü (wto)

mateusz morawiecki

tahıl

tahıl anlaşması

tahıl ihracatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074377699_0:0:3604:2027_1920x0_80_0_0_0a29b68600c809919424726edd8e25a0.jpg

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada: “Duruşumuzu koruyoruz. DTÖ’ye yapılan şikayet bizi etkilemiyor. Bu ambargodan çıkma niyetinde değiliz” ifadesini kullandı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ucuz Ukrayna tahılının Polonya’nın tarım pazarında istikrarsızlığa yol açacağını belirterek “Avrupa Komisyonu’na değil Polonyalı çiftçilere inanıyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-tahil-ithalatina-getirilen-yasak-nedeniyle-dto-nezdinde-uc-ulkeye-dava-acti-1075574887.html

ukrayna

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, polonya, dünya ticaret örgütü (dtö), dünya ticaret örgütü (wto), mateusz morawiecki, tahıl, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, gıda ambargosu, ambargo, tarım ambargosu