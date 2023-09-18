https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-tahil-ithalatina-getirilen-yasak-nedeniyle-dto-nezdinde-uc-ulkeye-dava-acti-1075574887.html

Ukrayna, tahıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle DTÖ nezdinde üç ülkeye dava açtı

Ukrayna, tahıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle DTÖ nezdinde üç ülkeye dava açtı

Ukrayna, tahıl ithalatına getirdikleri yasak nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T20:29+0300

2023-09-18T20:29+0300

2023-09-18T20:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ekonomi bakanlığı

dünya ticaret örgütü (dtö)

tahıl

tahıl

polonya

macaristan

slovakya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev'in Ukrayna ürünlerinin ithalatına uyguladıkları yasak nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtığı belirtildi.Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nın Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, “Ukrayna, DTÖ nezdinde ülkenin tarım ürünlerinin ithalatını yasaklayan Polonya, Slovakya ve Macaristan'a dava açtı” ifadelerine yer verildi.Bu ülkelerin kısıtlamalarını kaldıracakları ve o zaman ‘aralarındaki ilişkileri uzun süre boyunca mahkemelerde çözmek zorunda kalmayacakları’ konusundaki umudunu dile getiren bakanlık, Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına tek taraflı yasak getirmesi sonucunda ‘yerli ihracatçıların aksama süreleri, ek maliyetler ve dış ekonomik anlaşmaların yerine getirilememesi nedeniyle zaten ciddi zarara uğradıklarını ve uğramaya devam ettiklerini’ vurguladı.Daha önce Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Politico'ya demecinde Ukrayna makamlarının Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Ukrayna’dan tahıl ithalatına getirdiği yasak nedeniyle 18 Eylül'de DTÖ nezdinde şikayette bulunma sürecini başlatmayı planladıklarını söylemişti.

ukrayna

polonya

macaristan

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ekonomi bakanlığı, dünya ticaret örgütü (dtö), tahıl, tahıl, polonya, macaristan, slovakya