https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-tahil-ithalatina-getirilen-yasak-nedeniyle-dto-nezdinde-uc-ulkeye-dava-acti-1075574887.html
Ukrayna, tahıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle DTÖ nezdinde üç ülkeye dava açtı
Ukrayna, tahıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle DTÖ nezdinde üç ülkeye dava açtı
Ukrayna, tahıl ithalatına getirdikleri yasak nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T20:29+0300
2023-09-18T20:29+0300
2023-09-18T20:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ekonomi bakanlığı
dünya ticaret örgütü (dtö)
tahıl
tahıl
polonya
macaristan
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Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev'in Ukrayna ürünlerinin ithalatına uyguladıkları yasak nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtığı belirtildi.Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nın Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, “Ukrayna, DTÖ nezdinde ülkenin tarım ürünlerinin ithalatını yasaklayan Polonya, Slovakya ve Macaristan'a dava açtı” ifadelerine yer verildi.Bu ülkelerin kısıtlamalarını kaldıracakları ve o zaman ‘aralarındaki ilişkileri uzun süre boyunca mahkemelerde çözmek zorunda kalmayacakları’ konusundaki umudunu dile getiren bakanlık, Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına tek taraflı yasak getirmesi sonucunda ‘yerli ihracatçıların aksama süreleri, ek maliyetler ve dış ekonomik anlaşmaların yerine getirilememesi nedeniyle zaten ciddi zarara uğradıklarını ve uğramaya devam ettiklerini’ vurguladı.Daha önce Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Politico'ya demecinde Ukrayna makamlarının Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Ukrayna’dan tahıl ithalatına getirdiği yasak nedeniyle 18 Eylül'de DTÖ nezdinde şikayette bulunma sürecini başlatmayı planladıklarını söylemişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ekonomi bakanlığı, dünya ticaret örgütü (dtö), tahıl, tahıl, polonya, macaristan, slovakya
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ekonomi bakanlığı, dünya ticaret örgütü (dtö), tahıl, tahıl, polonya, macaristan, slovakya
Ukrayna, tahıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle DTÖ nezdinde üç ülkeye dava açtı
20:29 18.09.2023 (güncellendi: 20:30 18.09.2023) Abone ol
Ukrayna, tahıl ithalatına getirdikleri yasak nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtı.
Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev'in Ukrayna ürünlerinin ithalatına uyguladıkları yasak nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açtığı belirtildi.
Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nın Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, “Ukrayna, DTÖ nezdinde ülkenin tarım ürünlerinin ithalatını yasaklayan Polonya, Slovakya ve Macaristan'a dava açtı” ifadelerine yer verildi.
Bu ülkelerin kısıtlamalarını kaldıracakları ve o zaman ‘aralarındaki ilişkileri uzun süre boyunca mahkemelerde çözmek zorunda kalmayacakları’ konusundaki umudunu dile getiren bakanlık, Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına tek taraflı yasak getirmesi sonucunda ‘yerli ihracatçıların aksama süreleri, ek maliyetler ve dış ekonomik anlaşmaların yerine getirilememesi nedeniyle zaten ciddi zarara uğradıklarını ve uğramaya devam ettiklerini’ vurguladı.
Daha önce Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Politico'ya demecinde Ukrayna makamlarının Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Ukrayna’dan tahıl ithalatına getirdiği yasak nedeniyle 18 Eylül'de DTÖ nezdinde şikayette bulunma sürecini başlatmayı planladıklarını söylemişti.