https://sputniknews.com.tr/20230406/ingiltere-10-binden-fazla-ukraynali-askere-egitim-verdik-1069299978.html
İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik
İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik
İngiltere Savunma Bakanlığı, 10 binden fazla Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:56+0300
2023-04-06T21:56+0300
2023-04-06T21:56+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
askeri eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_5e2ebcefb6565fa29dba4ed231e14860.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Interflex operasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelini eğitmeye devam ediyor ve halihazırda 10 binden fazla askere eğitim verildi" denildi.Bakanlık, 2023 yılında toplamda 20 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı topçulardan oluşan ikinci grubun AS90 tipi 155 mm kalibreli kundağı motorlu topçu sisteminde eğitimlerini tamamladığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ingilterede-egitim-goren-ukraynali-tankcilarin-ilk-grubu-ulkelerine-dondu-1068821677.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_64:0:1136:804_1920x0_80_0_0_534aa8335007535214a46c660e2124b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, ukrayna, askeri eğitim
ingiltere, ukrayna, askeri eğitim
İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik
Abone ol
İngiltere Savunma Bakanlığı, 10 binden fazla Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Interflex operasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelini eğitmeye devam ediyor ve halihazırda 10 binden fazla askere eğitim verildi" denildi.
Bakanlık, 2023 yılında toplamda 20 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.
Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı topçulardan oluşan ikinci grubun AS90 tipi 155 mm kalibreli kundağı motorlu topçu sisteminde eğitimlerini tamamladığını belirtti.