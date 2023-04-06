https://sputniknews.com.tr/20230406/ingiltere-10-binden-fazla-ukraynali-askere-egitim-verdik-1069299978.html

İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik

İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik

İngiltere Savunma Bakanlığı, 10 binden fazla Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T21:56+0300

2023-04-06T21:56+0300

2023-04-06T21:56+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

askeri eğitim

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Interflex operasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelini eğitmeye devam ediyor ve halihazırda 10 binden fazla askere eğitim verildi" denildi.Bakanlık, 2023 yılında toplamda 20 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı topçulardan oluşan ikinci grubun AS90 tipi 155 mm kalibreli kundağı motorlu topçu sisteminde eğitimlerini tamamladığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/ingilterede-egitim-goren-ukraynali-tankcilarin-ilk-grubu-ulkelerine-dondu-1068821677.html

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