https://sputniknews.com.tr/20230204/ukrayna-rusya-ile-uzay-arastirmalari-anlasmasini-feshetti-1066568985.html

Ukrayna, Rusya ile uzay araştırmaları anlaşmasını feshetti

Ukrayna, Rusya ile uzay araştırmaları anlaşmasını feshetti

Ukrayna hükümetinin tek taraflı olarak Rusya hükümeti ile imzalanan uzay araştırmaları ile ilgili anlaşmayı feshettiği bildirildi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T17:15+0300

2023-02-04T17:15+0300

2023-02-04T17:15+0300

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Ukrayna hükümetinin ülke parlamentosu Yüksek Rada’daki Temsilcisi Taras Melniçuk, Rusya hükümeti ile uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılması alanındaki işbirliği ile ilgili anlaşmanın tek taraflı olarak feshedildiğini belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Melniçuk, “Ukrayna hükümeti ile Rusya hükümeti arasında imzalanan, uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılması alanındaki işbirliği ile ilgili anlaşma feshedildi” ifadelerini kullandı.İlgili anlaşmanın 27 Ağustos 1996’da imzalandığına dikkat çeken Melniçuk, Ukrayna hükümetinin Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında Kasım 2010'da imzalanan uzayın araştırmaları ve barışçıl amaçlarla kullanılması alanındaki işbirliğine ilişkin anlaşmanın revize edilmesi ile ilgili protokolü tek taraflı olarak feshettiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230204/rus-senator-ukraynanin-neo-nazizmden-kurtulmasina-yalnizca-rusya-yardim-edebilir-1066568708.html

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