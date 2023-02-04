https://sputniknews.com.tr/20230204/rus-senator-ukraynanin-neo-nazizmden-kurtulmasina-yalnizca-rusya-yardim-edebilir-1066568708.html

Rus senatör: Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya yardım edebilir

Rus senatör: Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya yardım edebilir

Rus Senatör Cabarov, Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini belirtti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T17:07+0300

2023-02-04T17:07+0300

2023-02-04T17:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna güvenlik servisi

vladimir cabarov

dışişleri komitesi başkan yardımcısı vladimir cabarov

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

silah

silah yardımı

nato

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna halkının neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini ifade etti.Cabarov, “Ukraynalı kardeşlerimizi neo-Nazizm'den kurtarabilecek olan yalnızca Rusya gibi görünüyor. Bunu ne kadar erken yaparsak, o kadar çok Ukraynalı evlerine, ailelerine sağ salim dönebilecek. Ruslar ile Ukraynalılar arasındaki dostluk bağları da o kadar çabuk kurulacak” ifadelerini kullandı.Ukraynalı politikacıların her yeni silah tedariki için 'talihsiz halkını savaşın alevlerine daha fazla attığını' söyleyen senatör, " Ukraynalı politikacılar NATO yönetmenlerinin talimatları doğrultusunda tüm ulusu yok etmeye hazırlar. NATO ile neo-Nazi Ukrayna arasında böyle bir takas söz konusu. Özünde korkunç bir takas" ifadelerine yer verdi.Ukrayna halkının tüm bu olanlar karşısında ‘sessiz kaldığını’, çünkü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin baskı makinesinin 7/24 çalıştığını belirten senatör, "Yirminci yüzyılın deneyimi, Nazizmin ancak dışarıdan yok edilebileceğini gösterdi. SSCB'nin 1945'te Almanya halkını Nazizm'den kurtararak yaptığı gibi" değerlendirmesinde bulundu

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