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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/rus-senator-ukraynanin-neo-nazizmden-kurtulmasina-yalnizca-rusya-yardim-edebilir-1066568708.html
Rus senatör: Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya yardım edebilir
Rus senatör: Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya yardım edebilir
Rus Senatör Cabarov, Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini belirtti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T17:07+0300
2023-02-04T17:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna güvenlik servisi
vladimir cabarov
dışişleri komitesi başkan yardımcısı vladimir cabarov
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
silah
silah yardımı
nato
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna halkının neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini ifade etti.Cabarov, “Ukraynalı kardeşlerimizi neo-Nazizm'den kurtarabilecek olan yalnızca Rusya gibi görünüyor. Bunu ne kadar erken yaparsak, o kadar çok Ukraynalı evlerine, ailelerine sağ salim dönebilecek. Ruslar ile Ukraynalılar arasındaki dostluk bağları da o kadar çabuk kurulacak” ifadelerini kullandı.Ukraynalı politikacıların her yeni silah tedariki için 'talihsiz halkını savaşın alevlerine daha fazla attığını' söyleyen senatör, " Ukraynalı politikacılar NATO yönetmenlerinin talimatları doğrultusunda tüm ulusu yok etmeye hazırlar. NATO ile neo-Nazi Ukrayna arasında böyle bir takas söz konusu. Özünde korkunç bir takas" ifadelerine yer verdi.Ukrayna halkının tüm bu olanlar karşısında ‘sessiz kaldığını’, çünkü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin baskı makinesinin 7/24 çalıştığını belirten senatör, "Yirminci yüzyılın deneyimi, Nazizmin ancak dışarıdan yok edilebileceğini gösterdi. SSCB'nin 1945'te Almanya halkını Nazizm'den kurtararak yaptığı gibi" değerlendirmesinde bulundu
https://sputniknews.com.tr/20230204/zaharova-bruksel-yetkililerinin-aciklamalari-ab-ilkelerini-gecersiz-kiliyor-1066567837.html
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ukrayna güvenlik servisi, vladimir cabarov, dışişleri komitesi başkan yardımcısı vladimir cabarov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah, silah yardımı, nato, neo-nazi
ukrayna güvenlik servisi, vladimir cabarov, dışişleri komitesi başkan yardımcısı vladimir cabarov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah, silah yardımı, nato, neo-nazi

Rus senatör: Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya yardım edebilir

17:07 04.02.2023
© Sputnik / Владимир ТрефиловRusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rus Senatör Cabarov, Ukrayna'nın neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna halkının neo-Nazizm’den kurtulmasına yalnızca Rusya'nın yardım edebileceğini ifade etti.
Cabarov, “Ukraynalı kardeşlerimizi neo-Nazizm'den kurtarabilecek olan yalnızca Rusya gibi görünüyor. Bunu ne kadar erken yaparsak, o kadar çok Ukraynalı evlerine, ailelerine sağ salim dönebilecek. Ruslar ile Ukraynalılar arasındaki dostluk bağları da o kadar çabuk kurulacak” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı politikacıların her yeni silah tedariki için 'talihsiz halkını savaşın alevlerine daha fazla attığını' söyleyen senatör, " Ukraynalı politikacılar NATO yönetmenlerinin talimatları doğrultusunda tüm ulusu yok etmeye hazırlar. NATO ile neo-Nazi Ukrayna arasında böyle bir takas söz konusu. Özünde korkunç bir takas" ifadelerine yer verdi.
Ukrayna halkının tüm bu olanlar karşısında ‘sessiz kaldığını’, çünkü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin baskı makinesinin 7/24 çalıştığını belirten senatör, "Yirminci yüzyılın deneyimi, Nazizmin ancak dışarıdan yok edilebileceğini gösterdi. SSCB'nin 1945'te Almanya halkını Nazizm'den kurtararak yaptığı gibi" değerlendirmesinde bulundu
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