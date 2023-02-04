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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/zaharova-bruksel-yetkililerinin-aciklamalari-ab-ilkelerini-gecersiz-kiliyor-1066567837.html
Zaharova: Brüksel yetkililerinin açıklamaları AB ilkelerini geçersiz kılıyor
Zaharova: Brüksel yetkililerinin açıklamaları AB ilkelerini geçersiz kılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği yetkililerinin Ukrayna-AB zirvesinden sonraki açıklamalarının, Avrupa Birliği'nin bir zamanlar... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T16:09+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel yetkililerinin Kiev’de düzenlenen Ukrayna-AB zirvesinin ardından yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.Zaharova, “3 Şubat'ta Kiev'de gerçekleşen etkinlik, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı zayıflatmak ve ABD ile NATO'nun hegemonik emellerine hizmet etmek için Kiev'deki neo-Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi” dedi.Bu eylemlerin Avrupa Birliği'nin bir zamanlar üzerine inşa edildiği ilkeleri tamamen geçersiz kıldığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa Birliği, aday ülkeler için belirlediği şartlarını ihlal ederek Ukrayna'ya bir Avrupa perspektifi vaat ediyor ve bir ‘değerler topluluğu’ deklere ederek, Ukrayna'da muhalefetin bastırılmasını, ifade özgürlüğünün ihlal edilmesini, dil ve inanç haklarının ihlal edilmesini destekliyor. AB, aynı zamanda, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ‘azınlıklara mensup kişilerin haklarına tam saygı gösterilmesi taahhüdünü’ yeniden teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/fransiz-siyasetci-abd-zelenskiynin-yardimiyla-abyi-yok-etmek-istiyor-1066566383.html
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mariya zaharova, kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ab, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, brüksel
mariya zaharova, kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ab, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, brüksel

Zaharova: Brüksel yetkililerinin açıklamaları AB ilkelerini geçersiz kılıyor

16:09 04.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği yetkililerinin Ukrayna-AB zirvesinden sonraki açıklamalarının, Avrupa Birliği'nin bir zamanlar üzerine inşa edildiği ilkeleri tamamen geçersiz kıldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel yetkililerinin Kiev’de düzenlenen Ukrayna-AB zirvesinin ardından yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.
Zaharova, “3 Şubat'ta Kiev'de gerçekleşen etkinlik, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı zayıflatmak ve ABD ile NATO'nun hegemonik emellerine hizmet etmek için Kiev'deki neo-Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi” dedi.
Bu eylemlerin Avrupa Birliği'nin bir zamanlar üzerine inşa edildiği ilkeleri tamamen geçersiz kıldığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa Birliği, aday ülkeler için belirlediği şartlarını ihlal ederek Ukrayna'ya bir Avrupa perspektifi vaat ediyor ve bir ‘değerler topluluğu’ deklere ederek, Ukrayna'da muhalefetin bastırılmasını, ifade özgürlüğünün ihlal edilmesini, dil ve inanç haklarının ihlal edilmesini destekliyor. AB, aynı zamanda, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ‘azınlıklara mensup kişilerin haklarına tam saygı gösterilmesi taahhüdünü’ yeniden teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
Florian Philippot, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
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