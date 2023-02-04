https://sputniknews.com.tr/20230204/fransiz-siyasetci-abd-zelenskiynin-yardimiyla-abyi-yok-etmek-istiyor-1066566383.html
Fransız siyasetçi: ABD, Zelenskiy'nin yardımıyla AB'yi yok etmek istiyor
Fransız siyasetçi: ABD, Zelenskiy'nin yardımıyla AB'yi yok etmek istiyor
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Ukrayna'nın AB üyeliğinin Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini, Washington’un Zelenskiy'nin yardımıyla AB'yi yok etmek... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T15:01+0300
2023-02-04T15:01+0300
2023-02-04T15:01+0300
ukrayna krizi
askeri yardım
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
florian filippo
vladimir zelenskiy
ursula von der leyen
ab
avrupa komisyonu
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Fransız Patriot hareketi lideri Florian Philippot, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna'nın neden Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istediğini açıkladı.Philippot,, “Ukrayna'nın AB üyeliği Amerikan çıkarlarına hizmet ediyor. Zelenskiy ve Ursula bunu bu yüzden istiyor. Bu, Rusya ile olan ihtilaftaki yangını körükleyecek ve yolsuzluklar sonucu çürümüş yoksul yeni bir üye ile uğraşmak zorunda kalacak Avrupa ülkelerini zayıflatacak!” ifadelerini kullandıDaha önce, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu dile getiren Philippot, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji alanındaki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230204/abdli-eski-istihbarat-subayi-washingtondaki-yetkililer-ukraynada-her-seyin-bittigini-anliyor-1066566172.html
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askeri yardım, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, florian filippo, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, ab, avrupa komisyonu, abd, fransa, patriot hareketi
askeri yardım, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, florian filippo, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, ab, avrupa komisyonu, abd, fransa, patriot hareketi
Fransız siyasetçi: ABD, Zelenskiy'nin yardımıyla AB'yi yok etmek istiyor
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Fransız siyasetçi Florian Philippot, Ukrayna'nın AB üyeliğinin Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini, Washington’un Zelenskiy'nin yardımıyla AB'yi yok etmek istediğini belirtti.
Fransız Patriot hareketi lideri Florian Philippot, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna'nın neden Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istediğini açıkladı.
Philippot,, “Ukrayna'nın AB üyeliği Amerikan çıkarlarına hizmet ediyor. Zelenskiy ve Ursula bunu bu yüzden istiyor. Bu, Rusya ile olan ihtilaftaki yangını körükleyecek ve yolsuzluklar sonucu çürümüş yoksul yeni bir üye ile uğraşmak zorunda kalacak Avrupa ülkelerini zayıflatacak!” ifadelerini kullandı
Daha önce, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu dile getiren Philippot, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji alanındaki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirmişti.