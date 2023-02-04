https://sputniknews.com.tr/20230204/abdli-eski-istihbarat-subayi-washingtondaki-yetkililer-ukraynada-her-seyin-bittigini-anliyor-1066566172.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor
ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington'daki yetkililerin Ukrayna’da her şeyin bittiğini anladıklarını, şu anda sadece... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T14:33+0300
2023-02-04T14:33+0300
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına demecinde, Kiev rejimine Amerikan tanklarının tedarik edilmesinin Biden yönetiminin itibarını korumaya yönelik bir hile olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen az sayıdaki askeri aracın yanı sıra uzun teslimat sürelerinin Ukrayna krizindeki durumu Kiev lehine değiştirmeyeceğini vurguladı.Ritter, “Bu siyasi bir örtü. Şu anda size şunu söylemek için buradayım: Biden her şeyi biliyor, Austin her şeyi biliyor, Sullivan her şeyi biliyor. Her şeyin bittiğini hepsi biliyor, bu yüzden ‘Amerikan halkının gözlerinin içine bakıp Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu yeterli değildi ’ diyebilme fırsatı yaratıyorlar. Rusların çok büyük ve korkutucu olduklarını söyleyecekler. Ama gerçek şu ki, denemiyoruz bile. Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'yı ve Ukrayna ordusunu feda ediyoruz, onları kurban ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor
14:33 04.02.2023 (güncellendi: 14:39 04.02.2023) Abone ol
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington'daki yetkililerin Ukrayna’da her şeyin bittiğini anladıklarını, şu anda sadece Kiev’e destek görüntüsü verdiklerini söyledi.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına demecinde, Kiev rejimine Amerikan tanklarının tedarik edilmesinin Biden yönetiminin itibarını korumaya yönelik bir hile olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen az sayıdaki askeri aracın yanı sıra uzun teslimat sürelerinin Ukrayna krizindeki durumu Kiev lehine değiştirmeyeceğini vurguladı.
Ritter, “Bu siyasi bir örtü. Şu anda size şunu söylemek için buradayım: Biden her şeyi biliyor, Austin her şeyi biliyor, Sullivan her şeyi biliyor. Her şeyin bittiğini hepsi biliyor, bu yüzden ‘Amerikan halkının gözlerinin içine bakıp Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu yeterli değildi ’ diyebilme fırsatı yaratıyorlar. Rusların çok büyük ve korkutucu olduklarını söyleyecekler. Ama gerçek şu ki, denemiyoruz bile. Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'yı ve Ukrayna ordusunu feda ediyoruz, onları kurban ediyoruz” ifadelerini kullandı.