Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230204/abdli-eski-istihbarat-subayi-washingtondaki-yetkililer-ukraynada-her-seyin-bittigini-anliyor-1066566172.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor
ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington'daki yetkililerin Ukrayna’da her şeyin bittiğini anladıklarını, şu anda sadece... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T14:33+0300
2023-02-04T14:39+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
washington
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063082539_0:224:2535:1650_1920x0_80_0_0_f0fe55902a17ad53ae8417db3cb873f5.jpg
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına demecinde, Kiev rejimine Amerikan tanklarının tedarik edilmesinin Biden yönetiminin itibarını korumaya yönelik bir hile olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen az sayıdaki askeri aracın yanı sıra uzun teslimat sürelerinin Ukrayna krizindeki durumu Kiev lehine değiştirmeyeceğini vurguladı.Ritter, “Bu siyasi bir örtü. Şu anda size şunu söylemek için buradayım: Biden her şeyi biliyor, Austin her şeyi biliyor, Sullivan her şeyi biliyor. Her şeyin bittiğini hepsi biliyor, bu yüzden ‘Amerikan halkının gözlerinin içine bakıp Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu yeterli değildi ’ diyebilme fırsatı yaratıyorlar. Rusların çok büyük ve korkutucu olduklarını söyleyecekler. Ama gerçek şu ki, denemiyoruz bile. Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'yı ve Ukrayna ordusunu feda ediyoruz, onları kurban ediyoruz” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063082539_20:0:2516:1872_1920x0_80_0_0_f90745862d5e183d7a88709b9eb48874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, washington
abd, rusya, ukrayna, washington

ABD'li eski istihbarat subayı: Washington'daki yetkililer Ukrayna’da her şeyin bittiğini anlıyor

14:33 04.02.2023 (güncellendi: 14:39 04.02.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Abone olTelegram
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington'daki yetkililerin Ukrayna’da her şeyin bittiğini anladıklarını, şu anda sadece Kiev’e destek görüntüsü verdiklerini söyledi.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına demecinde, Kiev rejimine Amerikan tanklarının tedarik edilmesinin Biden yönetiminin itibarını korumaya yönelik bir hile olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen az sayıdaki askeri aracın yanı sıra uzun teslimat sürelerinin Ukrayna krizindeki durumu Kiev lehine değiştirmeyeceğini vurguladı.
Ritter, “Bu siyasi bir örtü. Şu anda size şunu söylemek için buradayım: Biden her şeyi biliyor, Austin her şeyi biliyor, Sullivan her şeyi biliyor. Her şeyin bittiğini hepsi biliyor, bu yüzden ‘Amerikan halkının gözlerinin içine bakıp Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu yeterli değildi ’ diyebilme fırsatı yaratıyorlar. Rusların çok büyük ve korkutucu olduklarını söyleyecekler. Ama gerçek şu ki, denemiyoruz bile. Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'yı ve Ukrayna ordusunu feda ediyoruz, onları kurban ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала