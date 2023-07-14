Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğiz
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kızlara özel okul’ önerisine itirazlar
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/karadenizde-ukraynaya-ait-serseri-mayin-tespit-edildi-1073548349.html
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi
Rusya Karadeniz Filosu Komutanlığı, denizcileri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde tespit edilen Ukrayna'ya ait 'serseri mayınlar' konusunda uyardı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T17:28+0300
2023-07-14T17:28+0300
ukrayna krizi
karadeniz
mayın
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055130521_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_51dce518fbbf83be49495a35ebd88d75.jpg
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, uyarı mesajının Karadeniz'de kontrolsüz şekilde ilerlediği tespit edilen ve güvenli gemi trafiğine yönelik tehdit oluşturan Ukrayna'ya ait bir deniz mayını tespit edilmesi nedeniyle gönderildiği ifade edildi.Karadeniz Filosu yetkililer, Ukrayna Donanması'nın profesyonellikten uzak ve sorumsuz tutumunun Karadeniz Havzası'nda sayısız mayının kontrolsüz şekilde su yüzeyinde ilerlemesine yol açtığını vurguladı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarına giden güzergahlara yaklaşık 420 mayın döşediğini belirtmişti.Olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolsüz şekilde denizde ilerleyen mayınlar Türkiye ve Romanya kıyılarına kadar ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/ukraynali-tuggeneral-abdden-misket-bombalari-aldik-ancak-henuz-kullanmadik-1073514553.html
karadeniz
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055130521_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_e3dd2cee8a8f2d01e063280bcb6c2a12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, mayın, ukrayna
karadeniz, mayın, ukrayna

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi

17:28 14.07.2023
© İHA / Karadeniz'e yayılan Ukrayna Mayını
Karadeniz'e yayılan Ukrayna Mayını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© İHA /
Abone olTelegram
Rusya Karadeniz Filosu Komutanlığı, denizcileri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde tespit edilen Ukrayna'ya ait 'serseri mayınlar' konusunda uyardı.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, uyarı mesajının Karadeniz'de kontrolsüz şekilde ilerlediği tespit edilen ve güvenli gemi trafiğine yönelik tehdit oluşturan Ukrayna'ya ait bir deniz mayını tespit edilmesi nedeniyle gönderildiği ifade edildi.

Karadeniz Filosu yetkililer, Ukrayna Donanması'nın profesyonellikten uzak ve sorumsuz tutumunun Karadeniz Havzası'nda sayısız mayının kontrolsüz şekilde su yüzeyinde ilerlemesine yol açtığını vurguladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarına giden güzergahlara yaklaşık 420 mayın döşediğini belirtmişti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolsüz şekilde denizde ilerleyen mayınlar Türkiye ve Romanya kıyılarına kadar ulaşmıştı.
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
Ukrayna krizi
Ukraynalı tuğgeneral: ABD'den misket bombaları aldık ancak henüz kullanmadık
Dün, 17:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала