Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, uyarı mesajının Karadeniz'de kontrolsüz şekilde ilerlediği tespit edilen ve güvenli gemi trafiğine yönelik tehdit oluşturan Ukrayna'ya ait bir deniz mayını tespit edilmesi nedeniyle gönderildiği ifade edildi.



Karadeniz Filosu yetkililer, Ukrayna Donanması'nın profesyonellikten uzak ve sorumsuz tutumunun Karadeniz Havzası'nda sayısız mayının kontrolsüz şekilde su yüzeyinde ilerlemesine yol açtığını vurguladı.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarına giden güzergahlara yaklaşık 420 mayın döşediğini belirtmişti.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolsüz şekilde denizde ilerleyen mayınlar Türkiye ve Romanya kıyılarına kadar ulaşmıştı.