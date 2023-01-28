https://sputniknews.com.tr/20230128/almanya-basbakani-scholz-amacimiz-rusyanin-sinirlarini-genisletmesini-engellemek-1066301671.html

Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engellemek

Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engellemek

Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Ukrayna'daki hedefinin Rusya'nın sınırlarını genişletmesini engellemek olduğunu söyledi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T17:55+0300

2023-01-28T17:55+0300

2023-01-28T17:56+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

rusya

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna’daki jeopolitik hedefinin Rusya'nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek olduğunu belirtti.Scholz, "Amacımız açık, Rusya’nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek" dedi.Almanya'nın Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin bağlı kalacağı üç ilke olduğunu belirten Scholz, “Birincisi, Federal Meclis Kiev'e insani, mali ve askeri yardım sağlamaya devam edecek. İkinci olarak Berlin, çatışmanın tırmanmasına ve Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek. Üçüncüsü, ülke yönetimi Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin önlemleri tartarak değerlendirecek ve yalnızca müttefiklerle birlikte hareket edecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/almanya-ukraynayi-destekliyoruz-ama-catismanin-tarafi-degiliz-1066273782.html

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