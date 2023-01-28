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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/almanya-basbakani-scholz-amacimiz-rusyanin-sinirlarini-genisletmesini-engellemek-1066301671.html
Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engellemek
Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engellemek
Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Ukrayna'daki hedefinin Rusya'nın sınırlarını genişletmesini engellemek olduğunu söyledi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T17:55+0300
2023-01-28T17:56+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna’daki jeopolitik hedefinin Rusya'nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek olduğunu belirtti.Scholz, "Amacımız açık, Rusya’nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek" dedi.Almanya'nın Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin bağlı kalacağı üç ilke olduğunu belirten Scholz, “Birincisi, Federal Meclis Kiev'e insani, mali ve askeri yardım sağlamaya devam edecek. İkinci olarak Berlin, çatışmanın tırmanmasına ve Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek. Üçüncüsü, ülke yönetimi Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin önlemleri tartarak değerlendirecek ve yalnızca müttefiklerle birlikte hareket edecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/almanya-ukraynayi-destekliyoruz-ama-catismanin-tarafi-degiliz-1066273782.html
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almanya, olaf scholz, rusya
almanya, olaf scholz, rusya

Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engellemek

17:55 28.01.2023 (güncellendi: 17:56 28.01.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Ukrayna'daki hedefinin Rusya'nın sınırlarını genişletmesini engellemek olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna’daki jeopolitik hedefinin Rusya'nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek olduğunu belirtti.
Scholz, "Amacımız açık, Rusya’nın sınırlarını güç kullanarak genişletmesini engellemek" dedi.
Almanya'nın Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin bağlı kalacağı üç ilke olduğunu belirten Scholz, “Birincisi, Federal Meclis Kiev'e insani, mali ve askeri yardım sağlamaya devam edecek. İkinci olarak Berlin, çatışmanın tırmanmasına ve Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek. Üçüncüsü, ülke yönetimi Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin önlemleri tartarak değerlendirecek ve yalnızca müttefiklerle birlikte hareket edecek” ifadelerini kullandı.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
Ukrayna krizi
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama çatışmanın tarafı değiliz
Dün, 17:56
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