https://sputniknews.com.tr/20230127/almanya-ukraynayi-destekliyoruz-ama-catismanin-tarafi-degiliz-1066273782.html
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama çatışmanın tarafı değiliz
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama çatışmanın tarafı değiliz
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı desteklediklerini ancak çatışmanın bir tarafı olmadıklarını söyledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:56+0300
2023-01-27T17:56+0300
2023-01-27T17:56+0300
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Hoffmann, başkent Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un 24 Ocak Salı günü Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde kullandığı "Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz, birbirimize karşı değil" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.Başbakan Olaf Scholz’un, Ukrayna ihtilafında NATO ve Almanya'nın taraf olmadığını her zaman vurguladığını belirterek "Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz" ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanı Christian Wagner de bunun esas olarak AB’nin G7 ve NATO ortaklarıyla Ukrayna ile birlikte durduğuyla ilgili İngilizce yapılmış uzun bir görüşme olduğunu dile getirerek "Alman Hükümet Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi ve Dışişleri Bakanı ile Alman hükümetinin başka üyeleri, uluslararası hukuk anlamında çatışmanın tarafı olmadığımızı ve Ukrayna’ya desteğin de bizi çatışmanın tarafı yapmadığını açıkça belirttiler" değerlendirmesinde bulundu.Wagner, Dışişleri Bakanı’nın açıklamasının, bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'nden, devam eden çatışmada Almanya'nın durumunu netleştirmesini istediklerini belirtmişti.Sözcü, açıklamasında "Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya ile savaş halinde olduğunu söylüyor. Aynı Bakanlık, ülkesini çatışmanın bir tarafı olarak görmüyor. Bu çelişkili açıklamalar karşısında Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bu açıklamalara açıklık getirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyadan-almanyaya-ukrayna-catismasindaki-konumuna-aciklik-getirme-cagrisi-1066270513.html
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Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama çatışmanın tarafı değiliz
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Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı desteklediklerini ancak çatışmanın bir tarafı olmadıklarını söyledi.
Hoffmann, başkent Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un 24 Ocak Salı günü Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde kullandığı "Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz, birbirimize karşı değil" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Başbakan Olaf Scholz’un, Ukrayna ihtilafında NATO ve Almanya'nın taraf olmadığını her zaman vurguladığını belirterek "Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Christian Wagner de bunun esas olarak AB’nin G7 ve NATO ortaklarıyla Ukrayna ile birlikte durduğuyla ilgili İngilizce yapılmış uzun bir görüşme olduğunu dile getirerek "Alman Hükümet Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi ve Dışişleri Bakanı ile Alman hükümetinin başka üyeleri, uluslararası hukuk anlamında çatışmanın tarafı olmadığımızı ve Ukrayna’ya desteğin de bizi çatışmanın tarafı yapmadığını açıkça belirttiler" değerlendirmesinde bulundu.
Wagner, Dışişleri Bakanı’nın açıklamasının, bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'nden, devam eden çatışmada Almanya'nın durumunu netleştirmesini istediklerini belirtmişti.
Sözcü, açıklamasında "Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya ile savaş halinde olduğunu söylüyor. Aynı Bakanlık, ülkesini çatışmanın bir tarafı olarak görmüyor. Bu çelişkili açıklamalar karşısında Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bu açıklamalara açıklık getirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.