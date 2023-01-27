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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyadan-almanyaya-ukrayna-catismasindaki-konumuna-aciklik-getirme-cagrisi-1066270513.html
Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı
Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas Geyr’e, Berlin’in Ukrayna’daki çatışmayla ilgili duruşuna... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:48+0300
2023-01-27T16:49+0300
ukrayna krizi
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almanya
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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın Almanya’yı çatışmanın tarafı haline getirmediği açıklamasını değerlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'ya karşı bir savaş içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Rus diplomat, “Ne söylediklerinin farkındalar mı? Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya’ya karşı savaştığını söylüyor. Sonra bakanlığı, ülkesinin çatışmada taraf olmadığı görüşünü dile getiriyor. Bu çelişkili ifadeler göz önüne alındığında, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bunları açıklığa kavuşturmalı” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/alman-hukumetinin-ukraynaya-tank-sevk-etme-karari-munihte-protesto-edildi--1066204289.html
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rusya, almanya, ukrayna
rusya, almanya, ukrayna

Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı

16:48 27.01.2023 (güncellendi: 16:49 27.01.2023)
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKAAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas Geyr’e, Berlin’in Ukrayna’daki çatışmayla ilgili duruşuna açıklık getirme çağrısında bulundu.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın Almanya’yı çatışmanın tarafı haline getirmediği açıklamasını değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'ya karşı bir savaş içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rus diplomat, “Ne söylediklerinin farkındalar mı? Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya’ya karşı savaştığını söylüyor. Sonra bakanlığı, ülkesinin çatışmada taraf olmadığı görüşünü dile getiriyor. Bu çelişkili ifadeler göz önüne alındığında, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bunları açıklığa kavuşturmalı” diye yazdı.
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