https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyadan-almanyaya-ukrayna-catismasindaki-konumuna-aciklik-getirme-cagrisi-1066270513.html

Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı

Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas Geyr’e, Berlin’in Ukrayna’daki çatışmayla ilgili duruşuna... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:48+0300

2023-01-27T16:48+0300

2023-01-27T16:49+0300

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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın Almanya’yı çatışmanın tarafı haline getirmediği açıklamasını değerlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'ya karşı bir savaş içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Rus diplomat, “Ne söylediklerinin farkındalar mı? Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya’ya karşı savaştığını söylüyor. Sonra bakanlığı, ülkesinin çatışmada taraf olmadığı görüşünü dile getiriyor. Bu çelişkili ifadeler göz önüne alındığında, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bunları açıklığa kavuşturmalı” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/alman-hukumetinin-ukraynaya-tank-sevk-etme-karari-munihte-protesto-edildi--1066204289.html

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