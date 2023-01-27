Rusya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna çatışmasındaki konumuna açıklık getirme’ çağrısı
16:48 27.01.2023 (güncellendi: 16:49 27.01.2023)
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKAAnnalena Baerbock
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas Geyr’e, Berlin’in Ukrayna’daki çatışmayla ilgili duruşuna açıklık getirme çağrısında bulundu.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın Almanya’yı çatışmanın tarafı haline getirmediği açıklamasını değerlendirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'ya karşı bir savaş içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Rus diplomat, “Ne söylediklerinin farkındalar mı? Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya’ya karşı savaştığını söylüyor. Sonra bakanlığı, ülkesinin çatışmada taraf olmadığı görüşünü dile getiriyor. Bu çelişkili ifadeler göz önüne alındığında, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bunları açıklığa kavuşturmalı” diye yazdı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'ya karşı bir savaş içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Rus diplomat, “Ne söylediklerinin farkındalar mı? Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya’ya karşı savaştığını söylüyor. Sonra bakanlığı, ülkesinin çatışmada taraf olmadığı görüşünü dile getiriyor. Bu çelişkili ifadeler göz önüne alındığında, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bunları açıklığa kavuşturmalı” diye yazdı.