Kremlin: Kırım’ın Ukrayna’nın kontrolüne geçmesi olanaksız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın yeniden Ukrayna’nın denetimine geçeceği bir durumu aklında dahi canlandıramadığını söyledi ve Kırım’ın Rusya’nın... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kırım’ın Ukrayna’nın kontrolünü ele geçirmesi olasılığıyla ilişkili bir soru karşısında, “Hayır, (böyle bir şeyi) aklımda canlandıramıyorum. Kırım, Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz bir parçası” dedi. ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna demecinde, Ukrayna’nın Kırım’ın kontrolünü yeniden ele geçirebileceğine inandığını fakat ‘bunun hemen olacak bir şey olmadığını’ belirtmişti.‘Çin’in barış planını dikkate aldık ancak şu anda Ukrayna’yla barış için koşullar sağlanmış değil’ Kremlin Sözcüsü, Çin’in Ukrayna’ya ilişkin sunduğu 12 maddelik barış planının sorulması üstüneyse, “Krizin barışçıl bir sürece verilmesine yardımcı olacak her girişim, dikkate alınmayı hak eder. Çinli dostlarımızın planını da dikkate alıyoruz” ifadelerini kullandı. “Planın detaylarına gelince, bu takii ki derinlemesine bir analiz ve tarafların çıkarlarının hesaba katılmasını gerektiriyor. Bu çok uzun ve gerilimli bir süreç” diye devam eden Peskov, “Fakat söylemem gerekir ki bu yaşananların barışçıl bir yola girmesi için gereken koşullar şu anda sağlanmış görünmüyor. Şu an için özel askeri operasyon sürüyor ve belirlenmiş hedeflerin her birine ulaşılması üstünde çalışıyoruz” dedi.

