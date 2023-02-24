https://sputniknews.com.tr/20230224/cinden-ukraynada-cozum-icin-12-maddelik-oneri-1067457763.html

Çin'den Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik öneri

Çin'den Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik öneri

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki krize çözüm bulunması amacıyla 12 maddeden oluşan önerisini resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T13:58+0300

2023-02-24T13:58+0300

2023-02-24T13:58+0300

ukrayna krizi

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öneri

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'Çin'in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu' başlıklı belgede, barış müzakerelerinin krizi çözebilecek tek geçerli yol olduğuna vurgu yaparak durumun kontrolden çıkmasını önleyecek adımlar atılması çağrısı yapıldı.Birinci maddede tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altı çizilerek boyutları, güçleri veya zenginlikleri ne olursa olsun tüm ülkelerin eşit olduğu kaydedildi. Uluslararası hukukun aynı ve standart biçimde uygulanmasına ve çifte standart kullanımının reddedilmesi gerektiği belirtildi.'Soğuk Savaş mantığı terk edilmeli'İkinci maddede uluslararası toplumu Soğuk Savaş mantığından uzaklaşmaya çağıran Çin, bölgesel güvenliğin askeri blokların güçlendirilmesi ve genişletilmesi yoluyla sağlanamayacağını vurguladı.'Savaşların kazananı olmaz'Çin, üçüncü maddede savaşların kazananı olmayacağı ilkesini hatırlatarak silahlı faaliyetleri durdurma, Moskova ve Kiev'e masaya oturma tavsiyesinde bulunurken dördüncü maddede Ukrayna krizinden tek ve gerçek çıkış yolunun diyalog ve müzakereler olduğunu hatırlattı.'Nükleer santrallerin güvenliği korunmalı'Beşinci maddede insani sorunların siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğu, altıncı maddede Çin'in Rusya ile Ukrayna arasında savaş esirleri takasına destek verdiği bildirildi ve yedinci maddede nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğinin altı çizildi.'Nükleer silah kullanımına izin verilemez'Çin Dışişleri Bakanlığı, sekizinci nükleer silah kullanımına izin verilemeyeceğine değinirken Pekin’in nükleer silah kullanımına ve yaptırımlara karşı olduğu, ateşkesi ve müzakereleri desteklediğini vurguladı.'Tahıl anlaşması etkin şekilde uygulanmalı'Dokuzuncu maddede Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin tüm taraflarca tüm yönleriyle ve etkin şekilde uygulanması gerektiği anımsatıldı.Pekin, onuncu maddede Ukrayna krizi bağlamında tek taraflı yaptırımların uygulanmasına karşı olduğunu dile getirdi. On birinci maddedeyse üretim ve tedarik zincirinin istikrarını sağlama çağrısı yaptı.Çin Dışişleri Bakanlığı, belgenin on ikinci ve sonuncu maddesinde mevcut sürecin ardından çatışmalardan yara alan bölgelerin yeniden imarına katkı sunmaya ve bunda yapıcı yol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/cin-abd-ukraynadaki-savasin-en-buyuk-silah-kaynagi-1067353434.html

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