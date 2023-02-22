https://sputniknews.com.tr/20230222/cin-abd-ukraynadaki-savasin-en-buyuk-silah-kaynagi-1067353434.html

Çin: ABD, Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı

Çin: ABD, Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı

Çinli diplomat Vang Vınbin, Çin'in Ukrayna krizi için Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayacağını iddia eden ABD'nin 'savaşın en büyük silah kaynağı' olduğunu... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T02:05+0300

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2023-02-22T02:29+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'i ziyaretinde Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde ilave askeri yardım yapılacağını açıkladığını hatırlattı.Washington'ın 'barışın savunucusu' değil 'kargaşa yaratan' olduğuna dair gereğinden çok kanıtın bulunduğu görüşünü dile getiren Vang, "ABD, Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı. Gerçeğe aykırı şekilde Çin'in silah sağlayacağını iddia ederken amaçlarının ne olduğunu insan merak ediyor. Bir yanda dünyaya barış getirmek istediklerini söylerken diğer yanda savunma sanayi şirketlerinin ceplerini doldurduğunu izlemek vicdanlarına sığıyor mu?" dedi.Vang, 'kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı' olarak tanımladığı Çin-Rusya ilişkilerinin, 'ittifak kurmama', 'cepheleşmeme' ve 'üçüncü taraflarını hedef almama' ilkeleri üzerine kurulduğunu vurgulayarak, "ABD'nin Rusya ile ilişkilerimizden ötürü bizi suçlamasını, bize baskı yapmasını kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.ABD'nin yaptıklarını düşünmesi, yangına körükle gitmekten ve çatışmadan kazanç sağlamaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Vang, "ABD'nin Afganistan'da 'son Afgan kalana dek savaşa devam' stratejisini uyguladığını gördük, Ukrayna'da da 'son Ukraynalı kalana dek savaşılmasını mı istiyorlar?" diye konuştu.Ne olmuştu?ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Şubat'ta, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna krizinde destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiğini ileri sürmüştü.Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine 'öldürücü olmayan' türde destek sağladığını savunan Blinken, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan 'öldürücü' nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, "Çin'in Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar" açıklamasını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html

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