https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html
Borrell: Wang Yi, ‘Batı Ukrayna’yı silahlandırırken Çin neden Rusya'ya silah veremesin?’ diye sordu
Borrell: Wang Yi, ‘Batı Ukrayna’yı silahlandırırken Çin neden Rusya'ya silah veremesin?’ diye sordu
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avrupa Birliği (AB) Dış... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T00:59+0300
2023-02-22T00:59+0300
2023-02-22T00:59+0300
dünya
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çin
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Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Rusya ve Ukrayna'ya silah tedariki konusunu ele aldıklarını, Wang Yi’nin kendisine Batılılar olarak neden Ukrayna silah tedarik ettiklerini sorduğunu söyledi.Borrell, “Wang Yi bana ‘sizler Ukrayna’yı silahlandırırken Çin'in Rusya'ya askeri teçhizat tedarik etmesi konusu sizi neden rahatsız ediyor’ diye sordu” ifadelerini kullandı.Wang Yi, Pekin’in çatışma halindeki ülkelere silah tedarik etmediğini defalarca dile getirmişti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Çin'in Rusya'ya ‘öldürücü’ silahlar tedarik etmeyi planladığına dair ‘istihbari bilgiye’ sahip olduğunu açıklamıştı.
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çin komünist partisi (çkp), çin, josep borrell, wang yi, rusya
çin komünist partisi (çkp), çin, josep borrell, wang yi, rusya
Borrell: Wang Yi, ‘Batı Ukrayna’yı silahlandırırken Çin neden Rusya'ya silah veremesin?’ diye sordu
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Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e Batı'nın Rusya ve Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki çifte standardını sordu.
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Rusya ve Ukrayna'ya silah tedariki konusunu ele aldıklarını, Wang Yi’nin kendisine Batılılar olarak neden Ukrayna silah tedarik ettiklerini sorduğunu söyledi.
Borrell, “Wang Yi bana ‘sizler Ukrayna’yı silahlandırırken Çin'in Rusya'ya askeri teçhizat tedarik etmesi konusu sizi neden rahatsız ediyor’ diye sordu” ifadelerini kullandı.
Wang Yi, Pekin’in çatışma halindeki ülkelere silah tedarik etmediğini defalarca dile getirmişti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Çin'in Rusya'ya ‘öldürücü’ silahlar tedarik etmeyi planladığına dair ‘istihbari bilgiye’ sahip olduğunu açıklamıştı.