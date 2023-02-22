https://sputniknews.com.tr/20230222/borrell-wang-yi-bati-ukraynayi-silahlandirirken-cin-neden-rusyaya-silah-veremesin-diye-sordu-1067352026.html

Borrell: Wang Yi, ‘Batı Ukrayna’yı silahlandırırken Çin neden Rusya'ya silah veremesin?’ diye sordu

Borrell: Wang Yi, ‘Batı Ukrayna’yı silahlandırırken Çin neden Rusya'ya silah veremesin?’ diye sordu

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avrupa Birliği (AB) Dış... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T00:59+0300

2023-02-22T00:59+0300

2023-02-22T00:59+0300

dünya

çin komünist partisi (çkp)

çin

josep borrell

wang yi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_5b1c8ef2e8df10794841208ca3cd6e62.jpg

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Rusya ve Ukrayna'ya silah tedariki konusunu ele aldıklarını, Wang Yi’nin kendisine Batılılar olarak neden Ukrayna silah tedarik ettiklerini sorduğunu söyledi.Borrell, “Wang Yi bana ‘sizler Ukrayna’yı silahlandırırken Çin'in Rusya'ya askeri teçhizat tedarik etmesi konusu sizi neden rahatsız ediyor’ diye sordu” ifadelerini kullandı.Wang Yi, Pekin’in çatışma halindeki ülkelere silah tedarik etmediğini defalarca dile getirmişti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Çin'in Rusya'ya ‘öldürücü’ silahlar tedarik etmeyi planladığına dair ‘istihbari bilgiye’ sahip olduğunu açıklamıştı.

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin komünist partisi (çkp), çin, josep borrell, wang yi, rusya