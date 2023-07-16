https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-avrupali-politikacilar-okyanus-otesinden-onlara-soylenen-her-seyi-yapiyor-1073586787.html
Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor
Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı politikacıların bağımsızlığını kaybettiğini ve okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yaptıklarını belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T15:45+0300
2023-07-16T15:45+0300
2023-07-16T15:50+0300
dünya
vladimir putin
okyanus
amerika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Biliyor musunuz, bazen bana öyle geliyor ki, okyanus ötesinden onlara ne söylenirse söylensin her şeyi yapıyorlar. Hatta yarın onlara ‘hepinizi asmaya karar verdik’ derlerse onlar başını eğerek ve cüretlerine şaşırarak sadece, bunu yerli üretim iplerle yapıp yapamayacaklarını soracaklar” ifadesini kullandı.Rus lider, “Ama bu noktada da başarısız olacaklar. Çünkü Amerikalılar, kendi tekstil sanayisi için böylesine büyük siparişten vazgeçmesi mümkün değil” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-ukrayna-karsi-taarruz-sirasinda-basarisiz-oldu-1073585209.html
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vladimir putin, okyanus, amerika
vladimir putin, okyanus, amerika
Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor
15:45 16.07.2023 (güncellendi: 15:50 16.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı politikacıların bağımsızlığını kaybettiğini ve okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yaptıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Biliyor musunuz, bazen bana öyle geliyor ki, okyanus ötesinden onlara ne söylenirse söylensin her şeyi yapıyorlar. Hatta yarın onlara ‘hepinizi asmaya karar verdik’ derlerse onlar başını eğerek ve cüretlerine şaşırarak sadece, bunu yerli üretim iplerle yapıp yapamayacaklarını soracaklar” ifadesini kullandı.
Rus lider, “Ama bu noktada da başarısız olacaklar. Çünkü Amerikalılar, kendi tekstil sanayisi için böylesine büyük siparişten vazgeçmesi mümkün değil” diye ekledi.