https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-avrupali-politikacilar-okyanus-otesinden-onlara-soylenen-her-seyi-yapiyor-1073586787.html

Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor

Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı politikacıların bağımsızlığını kaybettiğini ve okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yaptıklarını belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:45+0300

2023-07-16T15:45+0300

2023-07-16T15:50+0300

dünya

vladimir putin

okyanus

amerika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Biliyor musunuz, bazen bana öyle geliyor ki, okyanus ötesinden onlara ne söylenirse söylensin her şeyi yapıyorlar. Hatta yarın onlara ‘hepinizi asmaya karar verdik’ derlerse onlar başını eğerek ve cüretlerine şaşırarak sadece, bunu yerli üretim iplerle yapıp yapamayacaklarını soracaklar” ifadesini kullandı.Rus lider, “Ama bu noktada da başarısız olacaklar. Çünkü Amerikalılar, kendi tekstil sanayisi için böylesine büyük siparişten vazgeçmesi mümkün değil” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-ukrayna-karsi-taarruz-sirasinda-basarisiz-oldu-1073585209.html

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