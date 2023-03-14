https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-8-yil-boyunca-ortaklarimizi-donbass-sorununu-bariscil-yolla-cozmek-icin-ikna-etmeye-calistik-1068242555.html
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Rusya lideri Putin, Moskova’nın 8 yıl boyunca ortaklarını Donbass'ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalıştığını, fakat kandırıldığını... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:31+0300
2023-03-14T16:31+0300
2023-03-14T16:42+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulan Ude Havacılık Fabrikası’nın çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda ortaklarını 8 yıldır Donbass’ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalışan Rusya’nın hep aptal yerine konulduğunu ve kandırıldığını ifade etti.
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rusya, vladimir putin, donbass
rusya, vladimir putin, donbass
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
16:31 14.03.2023 (güncellendi: 16:42 14.03.2023) Abone ol
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Rusya lideri Putin, Moskova’nın 8 yıl boyunca ortaklarını Donbass'ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalıştığını, fakat kandırıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulan Ude Havacılık Fabrikası’nın çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda ortaklarını 8 yıldır Donbass’ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalışan Rusya’nın hep aptal yerine konulduğunu ve kandırıldığını ifade etti.