https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-8-yil-boyunca-ortaklarimizi-donbass-sorununu-bariscil-yolla-cozmek-icin-ikna-etmeye-calistik-1068242555.html

Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık

Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık

Rusya lideri Putin, Moskova’nın 8 yıl boyunca ortaklarını Donbass'ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalıştığını, fakat kandırıldığını... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T16:31+0300

2023-03-14T16:31+0300

2023-03-14T16:42+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna krizi

donbass

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulan Ude Havacılık Fabrikası’nın çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda ortaklarını 8 yıldır Donbass’ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalışan Rusya’nın hep aptal yerine konulduğunu ve kandırıldığını ifade etti.

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rusya, vladimir putin, donbass