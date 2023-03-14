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SON DAKİKA | Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-8-yil-boyunca-ortaklarimizi-donbass-sorununu-bariscil-yolla-cozmek-icin-ikna-etmeye-calistik-1068242555.html
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Rusya lideri Putin, Moskova’nın 8 yıl boyunca ortaklarını Donbass'ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalıştığını, fakat kandırıldığını... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:31+0300
2023-03-14T16:42+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulan Ude Havacılık Fabrikası’nın çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda ortaklarını 8 yıldır Donbass’ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalışan Rusya’nın hep aptal yerine konulduğunu ve kandırıldığını ifade etti.
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rusya, vladimir putin, donbass
rusya, vladimir putin, donbass

Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık

16:31 14.03.2023 (güncellendi: 16:42 14.03.2023)
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Rusya lideri Putin, Moskova’nın 8 yıl boyunca ortaklarını Donbass'ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalıştığını, fakat kandırıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulan Ude Havacılık Fabrikası’nın çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda ortaklarını 8 yıldır Donbass’ın sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmeye ikna etmeye çalışan Rusya’nın hep aptal yerine konulduğunu ve kandırıldığını ifade etti.
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