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Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-almanyadan-askeri-yardim-olarak-bu-sefer-de-denizalti-talep-etti-1066320341.html
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya’dan ülkesine HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:53+0300
2023-01-29T14:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
tank
denizaltı
almanya
andrey melnik
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin’den, ‘dünyanın en iyi denizaltılarından birisi’ olduğunu söylediği Alman yapımı HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini kaydetti.Melnik, Karadeniz’de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirttiği HDW 212A denizaltısı için, “Neden Ukrayna’ya gönderilmesin ki?” ifadelerini kullandı.Alman ordusunun elinde altı adet HDW 212A denizaltısı olduğu biliniyor.Almanya daha önce baskılar karşısında Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html
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rusya, ukrayna, silah, tank, denizaltı, almanya, andrey melnik
rusya, ukrayna, silah, tank, denizaltı, almanya, andrey melnik

Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti

14:53 29.01.2023
© AP Photo / Daniel Bockwoldt/dpaAlmanya- İsrail- denizaltı
Almanya- İsrail- denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Daniel Bockwoldt/dpa
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya’dan ülkesine HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin’den, ‘dünyanın en iyi denizaltılarından birisi’ olduğunu söylediği Alman yapımı HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini kaydetti.
Melnik, Karadeniz’de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirttiği HDW 212A denizaltısı için, “Neden Ukrayna’ya gönderilmesin ki?” ifadelerini kullandı.
Alman ordusunun elinde altı adet HDW 212A denizaltısı olduğu biliniyor.
Almanya daha önce baskılar karşısında Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.
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