https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-almanyadan-askeri-yardim-olarak-bu-sefer-de-denizalti-talep-etti-1066320341.html

Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti

Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya’dan ülkesine HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T14:53+0300

2023-01-29T14:53+0300

2023-01-29T14:53+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

silah

tank

denizaltı

almanya

andrey melnik

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin’den, ‘dünyanın en iyi denizaltılarından birisi’ olduğunu söylediği Alman yapımı HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini kaydetti.Melnik, Karadeniz’de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirttiği HDW 212A denizaltısı için, “Neden Ukrayna’ya gönderilmesin ki?” ifadelerini kullandı.Alman ordusunun elinde altı adet HDW 212A denizaltısı olduğu biliniyor.Almanya daha önce baskılar karşısında Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html

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rusya, ukrayna, silah, tank, denizaltı, almanya, andrey melnik