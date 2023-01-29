https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-almanyadan-askeri-yardim-olarak-bu-sefer-de-denizalti-talep-etti-1066320341.html
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya’dan ülkesine HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:53+0300
2023-01-29T14:53+0300
2023-01-29T14:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
tank
denizaltı
almanya
andrey melnik
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin’den, ‘dünyanın en iyi denizaltılarından birisi’ olduğunu söylediği Alman yapımı HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini kaydetti.Melnik, Karadeniz’de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirttiği HDW 212A denizaltısı için, “Neden Ukrayna’ya gönderilmesin ki?” ifadelerini kullandı.Alman ordusunun elinde altı adet HDW 212A denizaltısı olduğu biliniyor.Almanya daha önce baskılar karşısında Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html
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rusya, ukrayna, silah, tank, denizaltı, almanya, andrey melnik
rusya, ukrayna, silah, tank, denizaltı, almanya, andrey melnik
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya’dan ülkesine HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin’den, ‘dünyanın en iyi denizaltılarından birisi’ olduğunu söylediği Alman yapımı HDW 212A denizaltısı göndermesini istediklerini kaydetti.
Melnik, Karadeniz’de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirttiği HDW 212A denizaltısı için, “Neden Ukrayna’ya gönderilmesin ki?” ifadelerini kullandı.
Alman ordusunun elinde altı adet HDW 212A denizaltısı olduğu biliniyor.
Almanya daha önce baskılar karşısında Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.