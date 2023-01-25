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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/fransa-savunma-bakanligi-ukraynaya-ilk-amx10-rc-tanklari-subatta-gonderilecek-1066184562.html
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının şubat ayında teslim edileceğini belirtti. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:38+0300
2023-01-25T20:39+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
tank
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının Şubat’ta teslim edileceğini belirtti.Lecornu, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, “Mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz. İlk teslimatın şubat başında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.Fransa’nın, güvenlik sebebiyle, Ukrayna’ya gönderilen tankların sayısını netleştirmediğini kaydeden Lecornu, “Bu konuyla ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ruslar, Batı’nın askeri yardımının geçebileceği lojistik zincir ve yerlere saldırmayı planladığını duyurdu. Bu nedenle teslimatın tarih ve miktarıyla ilgili daha ihtiyatlı konuşuyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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fransa, ukrayna, tank
fransa, ukrayna, tank

Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek

20:38 25.01.2023 (güncellendi: 20:39 25.01.2023)
© AFP 2023AM X10-RC
AM X10-RC - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının şubat ayında teslim edileceğini belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının Şubat’ta teslim edileceğini belirtti.
Lecornu, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, “Mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz. İlk teslimatın şubat başında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Fransa’nın, güvenlik sebebiyle, Ukrayna’ya gönderilen tankların sayısını netleştirmediğini kaydeden Lecornu, “Bu konuyla ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ruslar, Batı’nın askeri yardımının geçebileceği lojistik zincir ve yerlere saldırmayı planladığını duyurdu. Bu nedenle teslimatın tarih ve miktarıyla ilgili daha ihtiyatlı konuşuyoruz” dedi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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