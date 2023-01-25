https://sputniknews.com.tr/20230125/fransa-savunma-bakanligi-ukraynaya-ilk-amx10-rc-tanklari-subatta-gonderilecek-1066184562.html
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının şubat ayında teslim edileceğini belirtti. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:38+0300
2023-01-25T20:38+0300
2023-01-25T20:39+0300
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının Şubat’ta teslim edileceğini belirtti.Lecornu, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, “Mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz. İlk teslimatın şubat başında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.Fransa’nın, güvenlik sebebiyle, Ukrayna’ya gönderilen tankların sayısını netleştirmediğini kaydeden Lecornu, “Bu konuyla ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ruslar, Batı’nın askeri yardımının geçebileceği lojistik zincir ve yerlere saldırmayı planladığını duyurdu. Bu nedenle teslimatın tarih ve miktarıyla ilgili daha ihtiyatlı konuşuyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
20:38 25.01.2023 (güncellendi: 20:39 25.01.2023) Abone ol
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının şubat ayında teslim edileceğini belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının Şubat’ta teslim edileceğini belirtti.
Lecornu, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, “Mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz. İlk teslimatın şubat başında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Fransa’nın, güvenlik sebebiyle, Ukrayna’ya gönderilen tankların sayısını netleştirmediğini kaydeden Lecornu, “Bu konuyla ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ruslar, Batı’nın askeri yardımının geçebileceği lojistik zincir ve yerlere saldırmayı planladığını duyurdu. Bu nedenle teslimatın tarih ve miktarıyla ilgili daha ihtiyatlı konuşuyoruz” dedi.