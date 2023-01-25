https://sputniknews.com.tr/20230125/fransa-savunma-bakanligi-ukraynaya-ilk-amx10-rc-tanklari-subatta-gonderilecek-1066184562.html

Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek

Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının şubat ayında teslim edileceğini belirtti. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T20:38+0300

2023-01-25T20:38+0300

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya verilen ilk AMX10-RC tekerlekli tanklarının Şubat’ta teslim edileceğini belirtti.Lecornu, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, “Mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz. İlk teslimatın şubat başında yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.Fransa’nın, güvenlik sebebiyle, Ukrayna’ya gönderilen tankların sayısını netleştirmediğini kaydeden Lecornu, “Bu konuyla ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ruslar, Batı’nın askeri yardımının geçebileceği lojistik zincir ve yerlere saldırmayı planladığını duyurdu. Bu nedenle teslimatın tarih ve miktarıyla ilgili daha ihtiyatlı konuşuyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html

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