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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağıyla çarpışmadığını, gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:03+0300
2023-03-14T22:08+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “MQ-9 insansız hava aracı, Moskova saatiyle 09.30’da (TSİ ile aynı) sert manevra yüzünden kontrolsüz uçuşa geçti, irtifa kaybetmesi yaşadı ve suya çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, insansız hava aracıyla temasa geçmedi ve sağ salim hava üslerine geri döndü” ifadesine yer verildi.Açıklamada, bugün sabah saatlerinde, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin hava sahası kontrol araçları, Kırım Yarımadası yakınlarında Karadeniz üzerinde ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Rusya sınırına doğru uçtuğunu tespit ettiği ifade edildi.İHA’nın, transponderi kapalı şekilde uçtuğu ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı kapsamında uçuşa geçici yasak getirdiği hava sahasının sınırını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgenin uçuşa yasak olduğunun uluslararası kurallara uygun olarak tüm ülkelere önceden bildirildiği anımsatıldı.Bakanlık, İHA tespit edildikten sonra ihlalcinin belirlenmesi amacıyla Rus savaş uçaklarının havalandırıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/pentagon-karadenizde-rus-su-27-jetinin-abdye-ait-bir-ihaya-carparak-dusurdugunu-iddia-etti--1068251616.html
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rusya, abd
rusya, abd

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü

22:03 14.03.2023 (güncellendi: 22:08 14.03.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağıyla çarpışmadığını, gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden düştüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “MQ-9 insansız hava aracı, Moskova saatiyle 09.30’da (TSİ ile aynı) sert manevra yüzünden kontrolsüz uçuşa geçti, irtifa kaybetmesi yaşadı ve suya çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, insansız hava aracıyla temasa geçmedi ve sağ salim hava üslerine geri döndü” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bugün sabah saatlerinde, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin hava sahası kontrol araçları, Kırım Yarımadası yakınlarında Karadeniz üzerinde ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Rusya sınırına doğru uçtuğunu tespit ettiği ifade edildi.
İHA’nın, transponderi kapalı şekilde uçtuğu ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı kapsamında uçuşa geçici yasak getirdiği hava sahasının sınırını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgenin uçuşa yasak olduğunun uluslararası kurallara uygun olarak tüm ülkelere önceden bildirildiği anımsatıldı.
Bakanlık, İHA tespit edildikten sonra ihlalcinin belirlenmesi amacıyla Rus savaş uçaklarının havalandırıldığını belirtti.
MQ-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
Ukrayna krizi
ABD, Karadeniz'de Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait bir İHA'ya çarparak düşürdüğünü iddia etti
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