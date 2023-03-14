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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/pentagon-karadenizde-rus-su-27-jetinin-abdye-ait-bir-ihaya-carparak-dusurdugunu-iddia-etti--1068251616.html
ABD, Karadeniz'de Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait bir İHA'ya çarparak düşürdüğünü iddia etti
ABD, Karadeniz'de Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait bir İHA'ya çarparak düşürdüğünü iddia etti
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 2 Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracına Karadeniz'de çarptığını ve MQ-9’un uluslararası sulara... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T20:49+0300
2023-03-14T21:02+0300
pentagon
ukrayna krizi
rusya
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EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 jetinin Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) önleme yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı." denildi.Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" iddiasında bulundu. Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktardı.Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.
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ABD, Karadeniz'de Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait bir İHA'ya çarparak düşürdüğünü iddia etti

20:49 14.03.2023 (güncellendi: 21:02 14.03.2023)
© AP Photo / Massoud HossainiMQ-9
MQ-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Massoud Hossaini
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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 2 Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracına Karadeniz'de çarptığını ve MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü iddia etti.
EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 jetinin Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) önleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı." denildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" iddiasında bulundu. Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktardı.

Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.
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