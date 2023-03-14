ABD, Karadeniz'de Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait bir İHA'ya çarparak düşürdüğünü iddia etti
20:49 14.03.2023 (güncellendi: 21:02 14.03.2023)
© AP Photo / Massoud HossainiMQ-9
© AP Photo / Massoud Hossaini
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 2 Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracına Karadeniz'de çarptığını ve MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü iddia etti.
EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 jetinin Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) önleme yaptığı belirtildi.
Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı." denildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" iddiasında bulundu. Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktardı.
Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.
Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı." denildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" iddiasında bulundu. Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktardı.
Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.